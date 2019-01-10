زلاتكو داليتش لديه “مهمة” مع نادي الهلال السعودي.. سيعود لإكمالها

قال زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، إنهم قدموا عملاً جيدًا في كأس العالم 2018 في روسيا، حيث لم يكن أحد يتوقع أن يصل منتخب كرواتيا إلى النهائي”.

وأشار زلاتكو في تصريحات لبرنامج في المرمى :”أشعر بالفخر .. كان تعاقدي مع كرواتيا من أجل التصفيات فقط”.

وتابع زلاتكو :”بعد نهاية المونديال قررت أن أترك منتخب كرواتيا، ولكن بعد الاستقبال الكبير من الشعب الكرواتي قررت الاستمرار”.

وعن عقده الحالي مع كرواتيا، قال :”مرتبط بعقد مع منتخب بلادي .. مع الفيصلي السعودي كنت مدربًا لا يعرفه أحد .. ثم انتقلت إلى الهلال ثم العين .. لم أتلق عروضًا رسمية من السعودية حتى الآن”.

“لا زلت أتابع الدوري السعودي .. تحدثت وديًا مع بيليتش قبل قبول مهمة الاتحاد .. وسيتغير الأمر بعد الفترة الشتوية وهو مدرب كبير وله تجربة رائعة”.

“نصحته أن يكون قريبًا من اللاعبين السعوديين وأن يتعامل معهم بود .. ولاأعلم عن سبب تراجع الاتحاد لأنني لا أملك معلومات دقيقة عن الاتحاد”.

وعن فترة قيادته لنادي الهلال وإمكانية العودة قال “شعرت بخيبة أمل بعد مغادرة الهلال .. أشعر أنني مازلت أريد أن أقدم معه .. لدي مهمة أريد أن أكملها مجددًا”.

“الهلال فريق ينافس على كل البطولات .. أعلم أنه يبحث عن تحقيق بطولة آسيا وأنا أرغب في تحقيقها أيضًا”

ويتردد إن مدرب نادي الهلال الحالي، جورجي جيسوس يرغب في العودة للبرتغال مجددًا.

“تابعت السعودية أمام كوريا الشمالية في كأس آسيا.. المنتخب السعودي لعب بشكل جدي واحترافي .. ويلعبون بتماسك وقوة .. ربما يحتاج المنتخب إلى لاعب مهاجم طويل القامة”.

وأتم “فهد المولد من الأفضل أن يكون خلف المهاجمين .. في السعودية يغيب المهاجم التقليدي .. يحتاجون المهاجمين الشباب الى فرصة لتمثيل أنديتهم”.

يذكر أن اسم زلاتكو ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع أندية سعودية وإماراتية.