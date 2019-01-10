الفيصلي ينتزع تعادلًا قاتلًا من نادي النصر بالدوري السعودي (فيديو)

انتزع فريق الفيصلي نقطة من ضيفه النصر بتعادلهما بهدفين لكل منهما، في الجولة السادسة عشر للدوري السعودي لكرة القدم.

بادر النصر بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق المغربي نور الدين امرابط، ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 55 أدرك الفيصلي التعادل عبر فهد إبراهيم الأنصاري، قبل أن يستعيد النصر التقدم مجددًا في الدقيقة 85 عن طريق حمد فارس آل منصور.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز النصر، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للفيصلي في الدقيقة 98 نفذها البرازيلي رودريجو دي أسيس لتنتهي المواجهة بالتعادل.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الفيصلي إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في الوصافة بفارق نقطتين خلف الهلال المتصدر.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل التعاون مع ضيفه الفتح بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

تقدّم التعاون بهدف في الدقيقة 94 عن طريق عبد الفتاح آدم، وبعدها بأربع دقائق أدرك الفتح التعادل عن طريق مسعود حمد بخيت.