أهداف مباراة النصر والفيصلي.. 2/2 (فيديو)

تقدم نور الدين إمرابط مهاجم نادي النصر السعودي بهدف في شباك فريق الفيصلي، خلال الدوري السعودي، المباراة التي تقام بين الفريقين في افتتاحية مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وفي الدقيقة الثالثة سدد إمرابط كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس الفيصلي مصطفى ملائكة في التصدي لها.
الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب نور الدين مرابط في الدقيقة 3
الفيصلي 0 : 1 النصر#الفيصلي_النصر#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/EU4FY2koxh
— دوري بلس (@dawriplusksa) ١٠ يناير ٢٠١٩
وفي الدقيقة 65 نجح فهد الأنصاري في إدراك التعادل لفريقه.
الهدف الأول لنادي الفيصلي سجله اللاعب فهد الأنصاري في الدقيقة 56
الفيصلي 1 : 1 النصر#الفيصلي_النصر#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/VB8T1t89Yr
— دوري بلس (@dawriplusksa) ١٠ يناير ٢٠١٩
وفي الدقيقة 85 نجح حمد المنصور في التقدم للنصر مرة أخرى عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
الهدف الثاني لنادي النصر سجله اللاعب حمد ال منصور في الدقيقة 85
الفيصلي 1 : 2 النصر#الفيصلي_النصر#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/QIHx8j1FQy
— دوري بلس (@dawriplusksa) ١٠ يناير ٢٠١٩
وفي اثانية الأخيرة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفيصلي ونجح روجيرو في إحراز هدف التعادل مرة أخرى.
???? فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : حمد المنصور في الدقيقة 85
الفيصلي 2 : 2 النصر #الفيصلي_النصر pic.twitter.com/kduVuE3e3u
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٠ يناير ٢٠١٩
كانت موقعة الذهاب في الجولة الثانية من البطولة في ملعب الملز، وقد انتهت المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.