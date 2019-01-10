أهداف مباراة النصر والفيصلي.. 2/2 (فيديو)

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كانت موقعة الذهاب في الجولة الثانية من البطولة في ملعب الملز، وقد انتهت المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.