أهداف مباراة النصر والفيصلي.. 2/2 (فيديو)

أهداف مباراة النصر والفيصلي.. 2/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم نور الدين إمرابط مهاجم نادي النصر السعودي بهدف في شباك فريق الفيصلي، خلال الدوري السعودي، المباراة التي تقام بين الفريقين في افتتاحية مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الدقيقة الثالثة سدد إمرابط كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس الفيصلي مصطفى ملائكة في التصدي لها.

وفي الدقيقة 65 نجح فهد الأنصاري في إدراك التعادل لفريقه.

وفي الدقيقة 85 نجح حمد المنصور في التقدم للنصر مرة أخرى عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي اثانية الأخيرة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفيصلي ونجح روجيرو في إحراز هدف التعادل مرة أخرى.

كانت موقعة الذهاب في الجولة الثانية من البطولة في ملعب الملز، وقد انتهت المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.

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