ماذا قال بيتزي بعد فوز السعودية على كوريا الشمالية في كأس آسيا 2019؟

أبدى خوان أنطونيو بيتزي، مدرب السعودية، سعادته بالفوز الساحق 4-صفر على كوريا الشمالية، في مباراة فريقه الافتتاحية في كأس آسيا 2019، اليوم الثلاثاء، في دبي، وتجنب التعرض لمفاجآت عقب خسارة أستراليا حاملة اللقب أمام الأردن، يوم الأحد.

وسجل هتان باهبري ومحمد آل فتيل وسالم الدوسري وفهد المولد أهداف السعودية بواقع هدفين في كل شوط، ليرسل فريق بيتزي تحذيرًا مبكرًا لمنافسيه قبل أن يواجه لبنان ثم قطر في مباراتيه التاليتين بالمجموعة الخامسة.

وأبلغ مدرب تشيلي السابق الصحفيين: “نحن سعداء للغاية ببدء البطولة بهذه الطريقة وعلى الأخص الفوز بهذا العدد من الأهداف، أهم شيء هو أننا طبقنا أسلوب لعبنا اليوم وسنواصل التحلي بهذا الطموح في بقية البطولة.

“مباراة اليوم كانت في غاية الصعوبة؛ لأن كوريا الشمالية كانت تدافع بكل لاعبيها الذين كانوا طوال القامة، ولهذا السبب كانت الأمور صعبة. لكن بعد أول 30 دقيقة نجحنا في التسجيل وكان بوسعنا إضافة المزيد من الأهداف”.

وأضاف، في إشارة لخسارة أستراليا المفاجئة 1-صفر أمام الأردن في المجموعة الثانية: “أنا سعيد للغاية لأن المباراة الأولى تكون متوترة في المعتاد، خاصة بعد خسارة أستراليا في مباراتها الأولى، ولم نرغب أن يحدث ذلك لنا. أنا سعيد جدًا وسنستمر بهذا المستوى”.

وبعد أن أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين وطرد هان كوانغ سونغ، مهاجم كوريا الشمالية، لحصوله على الإنذار الثاني، هدأ إيقاع المنتخب السعودي عقب استئناف اللعب، رغم أنه واصل استحواذه على الكرة الذي وصل في بعض الأوقات إلى 75%.

وتابع: “في أول عشر دقائق في الشوط الثاني لم نكن نهاجم بطريقة فعالة خاصة من ناحية السرعة، واستغلت كوريا الشمالية ذلك وشنت هجمات مرتدة.

“بعد ذلك تحلينا بالهدوء واستحوذنا جيدًا على الكرة ونجحنا في تسجيل هدفين حسما الأمور”.

وقال بيتزي: إن لاعبي السعودية أدركوا أن عليهم “بذل كل ما في وسعهم” حتى يصبحوا فريقًا أفضل، بعد الخسارة القاسية 5-صفر أمام روسيا، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 في الصيف الماضي.

وأردف: “لا يوجد شك في أن الوقت الذي تقضيه مع أي فريق يسمح لك بأن تحصل على ثقة اللاعبين، لكني عرفت من خلال هذه الفترة التي قضيتها مع منتخب السعودية أن اللاعبين على استعداد للتعلم وتنفيذ ما نطلبه منهم.

“بعد الخسارة التي تعرضنا لها في المباراة الأولى بكأس العالم، أعتقد أن اللاعبين أدركوا تمامًا أن عليهم بذل كل ما في وسعهم، وأن يكونوا منظمين وأن ينفذوا التعليمات حتى نصبح فريقًا أفضل”.

وتلتقي السعودية مع لبنان في مباراتها الثانية بالمجموعة الخامسة، يوم السبت المقبل، باستاد آل مكتوم في دبي.