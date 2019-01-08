مباراة السعودية وكوريا الشمالية.. فهد المولد يضيع هدفًا لـ”الأخضر” بغرابة (فيديو)

أضاع فهد المولد، نجم المنتخب السعودي، هدفًا ثالثًا لمنتخب بلاده في شباك كوريا الشمالية، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “مكتوم بن راشد”، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019.

ويتقدم المنتخب السعودي بهدفين سجلهما هتان باهبري ومحمد عبدالحكيم آل فتيل، في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 63 تلقى المولد انفرادًا صريحًا، ليراوغ مدافع كوريا ويسجل بيمناه برعونة شديدة لتخرج بجوار القائم الأيسر.

وأوقعت قرعة البطولة منتخب السعودية في المجموعة الخامسة مع كوريا الشمالية وقطر ولبنان.

وتسيطر حالة من التفاؤل بين جماهير السعودية بشأن إمكانية تتويج منتخب “الأخضر” بطلًا لمسابقة كأس الأمم الآسيوية للمرة الرابعة في تاريخه، في ظل إقامة النسخة الحالية في الإمارات، وكانت الإمارات شاهدة على آخر تتويج للمنتخب السعودي بلقب كأس الأمم الآسيوية وذلك عام 1996.