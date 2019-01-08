أهداف مباراة السعودية وكوريا الشمالية.. 4-0 لـ”الأخضر” (فيديو)

سجل هتان سلطان باهبري الهدف الأول لمنتخب السعودية في شباك كوريا الشمالية، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب “مكتوم بن راشد”، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019.

في الدقيقة 29 جاء الهدف الأول إثر تمريرة وصلت إلى هتان باهبري في الجهة اليسرى ودخول لمنطقة الجزاء بمراوغة وتسديدة مقوسة متقنة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

هدف ⚽️ بمهارة فردية ولا أروع من هتان باهبري، الأسبقية تذهب للمنتخب السعودي! السعودية 1 كوريا الشمالية 0#beINAFC pic.twitter.com/p4tkGERhzh — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 8, 2019

وفي الدقيقة 37 سجل محمد عبدالحكيم آل فتيل الهدف الثاني للسعودية.. حسين المقهوي نفذ الضربة الحرة عرضية مقوسة لداخل منطقة الجزاء استقبلها محمد آل فتيل بلمسة متقنة على يسار الحارس لداخل الشباك.

#السعوديه_كوريا_الشماليه هدف السعودية الثاني محمد ال فتيل ????????????????????pic.twitter.com/WpLZoMSh0T — تغطية أمم أسيا HD (@AmmAsia18) January 8, 2019

هدف منتخبنا الثاني كاملاً بصوت عصام الشوالي???????? pic.twitter.com/6AYHqCJ7ft — عز ???????? (@MnbrMadrid5) January 8, 2019

وفي الدقيقة 70 سجل سالم الدوسري الهدف الثالث للسعودية.

هدف ⚽️ سالم الدوسري يضيف الثالث للمنتخب السعودي! السعودية 3 كوريا الشمالية 0#beINAFC pic.twitter.com/SfSyAMmDF0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 8, 2019

وفي الدقيقة 87 يضيف فهد المولد الهدف الرابع.

السعودية 4 – 0 كوريا الشمالية : هدف السعودية الرابع ، فهد المولد HD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018

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#السعوديه_كوريا_الشماليه pic.twitter.com/YFPJlNNqVX — . (@m03544351) January 8, 2019

وأوقعت قرعة البطولة، منتخب السعودية في المجموعة الخامسة مع كوريا الشمالية وقطر ولبنان.

تسيطر حالة من التفاؤل بين جماهير السعودية بشأن إمكانية تتويج منتخب “الأخضر” بطلًا لمسابقة كأس الأمم الآسيوية للمرة الرابعة في تاريخه، في ظل إقامة النسخة الحالية في الإمارات، وكانت الإمارات شاهدة على آخر تتويج للمنتخب السعودي بلقب كأس الأمم الآسيوية وذلك عام 1996.

ويخشى منتخب السعودية “لعنة البدايات” أمام كوريا الشمالية في المباراة، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز ببداية مشواره في بطولات كأس الأمم الآسيوية سوى “مرتين” فقط أمام تايلاند وسوريا بنتيجة 6 – 0، و2 – 1 ضمن منافسات نسختي 1996 التي أقيمت في الإمارات و2011 في قطر.

في حين تذوق منتخب السعودية مرارة الهزيمة في ثلاث مباريات افتتاحية أمام الصين وسوريا واليابان، أعوام 2015 و2011 و2000، بنتائج 0-1 و1-2 و1-4 على الترتيب.

منتخب السعودية سقط في فخ التعادل “3 مرات” في مبارياته الافتتاحية بالمسابقة الآسيوية، وذلك أمام الصين وكوريا الجنوبية وتركمنستان أعوام 1992 و1984 و2004، بنتائج 1-1 و1-1 و2-2 على الترتيب.