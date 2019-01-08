السعودية تستهل كأس آسيا 2019 بفوز كبير على كوريا الشمالية (فيديو)

استهلت السعودية مشوارها في كأس آسيا 2019 بفوز سهل 4-صفر على كوريا الشمالية، في مباراة من جانب واحد في دبي ضمن المجموعة الخامسة، اليوم الثلاثاء.

وافتتح هتان باهبري التسجيل للمنتخب السعودي، بطل آسيا ثلاث مرات، في الدقيقة 28 بتسديدة جميلة في الزاوية البعيدة، وضاعف المدافع محمد آل فتيل النتيجة في الدقيقة 36.

وجعل القائد سالم الدوسري النتيجة 3-صفر في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية البعيدة لمرمى كوريا الشمالية، التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44، عقب طرد المهاجم هان كوانغ سونغ لحصوله على الإنذار الثاني.

واختتم فهد المولد رباعية السعودية قبل ثلاث دقائق على النهاية، حين وضع الكرة في الشباك بقدمه اليسرى بعد تمريرة البديل حمدان الشمراني.

وتلتقي السعودية مع لبنان في مباراتها الثانية بالمجموعة الخامسة، التي تضم قطر أيضًا، يوم السبت القادم، على استاد آل مكتوم في دبي.

#السعوديه_كوريا_الشماليه اهداف المباراة كاملة بصوت المعلقين الشوالي والبلوشي HDpic.twitter.com/Ba71YymcHj — تغطية أمم أسيا HD (@AmmAsia18) January 8, 2019

وهيمن المنتخب السعودي على اللعب منذ البداية ولم يمنح أي فرصة لمنافسه القادم من شرق آسيا لدخول أجواء اللقاء، لكنه انتظر حتى الدقيقة 24 ليشكل أول خطورة على المرمى عندما انطلق المتألق باهبري جناح الشباب من الجهة اليسرى، ليرسل كرة عرضية منخفضة من داخل منطقة الجزاء، فشل الظهير الأيمن محمد البريك في الوصول إليها في الوقت المناسب.

وبعد أربع دقائق وضع باهبري السعودية في المقدمة بعد تلقيه تمريرة من لاعب الوسط عبدالعزيز البيشي في اليسار، وهيأ الكرة لنفسه متجاوزًا أحد مدافعي كوريا الشمالية قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة للمرمى.

وكادت كوريا الشمالية، التي لم تحقق أي فوز في كأس آسيا منذ عام 1980، أن تدرك التعادل من أول فرصة لها في اللقاء في الدقيقة 35، عندما أرسل ري إيل جين كرة عرضية من اليمين إلى هان غير المراقب، لكن مهاجم كالياري الإيطالي قابلها بضربة رأس فوق العارضة.

لكن في الدقيقة التالية نجح فريق المدرب خوان أنطونيو بيتزي في مضاعفة النتيجة عن طريق آل فتيل، إذ حول مدافع الأهلي تمريرة من ركلة حرة نفذها حسين المقهوي من اليسار بشكل رائع بكعب القدم إلى شباك ري ميونج جوك حارس كوريا الشمالية.

وحرم الحارس جوك المولد من التسجيل في الدقيقة 43 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وزادت متاعب كوريا الشمالية في الدقيقة التالية عندما طرد الحكم الأسترالي بيتر جرين المهاجم هان؛ بسبب الإنذار الثاني عقب مخالفة عنيفة في وسط الملعب ضد المقهوي.

وهدأ إيقاع السعودية في الشوط الثاني، رغم أنها واصلت الهيمنة تمامًا على اللعب، وزادت نسبة استحواذها على الكرة في بعض الأوقات على 75%.

وأضاع المولد فرصة خطيرة في الدقيقة 64 عندما سدد بعيدًا عن المرمى، بعد أن هيأ الكرة لنفسه عقب تمريرة بينية من الدوسري، رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت وجود جناح الاتحاد في موقف تسلل.

وتدخل محمد العويس حارس السعودية في ظهور نادر له في المباراة، ليبعد تسديدة ري يونغ جيك من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 67، لكن بعد ثلاث دقائق أخرى أكد الدوسري تفوق السعودية بالهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة البيشي لاعب وسط الفيصلي، قبل أن يضع الكرة بقدمه اليسرى من داخل المنطقة في الزاوية البعيدة.

وغادر الظهير الأيسر ياسر الشهراني الملعب في الدقيقة 80 متأثرًا بإصابة في الكاحل على ما يبدو، مما قد يضيف المزيد من المتاعب للمنتخب السعودي المبتلى بالإصابات، والذي فقد بالفعل لاعبي الوسط سلمان الفرج وعبدالله الخيبري بسبب الإصابة، أمس الإثنين.

ووضع المولد اسمه أخيرًا في قائمة المسجلين، عندما أحرز الهدف الرابع قبل ثلاث دقائق على النهاية، بعد تمريرة من الشمراني، الذي دخل بديلًا للشهراني، أخطأ دفاع كوريا الشمالية في إبعادها.