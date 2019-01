مباراة السعودية وكوريا الشمالية.. تشكيلة “الأخضر” الرسمية (صورة)

أعلن خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، تشكيل الأخضر لمباراة كوريا الشمالية، المقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا.

وكشف بيتزي، من خلال التشكيل، عن خطته الهجومية، بعد أن دفع بكل من فهد المولد وسالم الدوسري وهتان باهبري وعبدالعزيز البيشي.

وجاءت تشكيلة الأخضر السعودي كاملة، على النحو التالي:

محمد العويس، محمد البريك، محمد آل الفتيل، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، حسين المقهوي، عبدالعزيز البيشي، سالم الدوسري، فهد المولد، وهتان باهبري.

The starters for our @afcasiancup opener. #KSAvKOR pic.twitter.com/nPuWxhR0Pb

— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) January 8, 2019