القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الشمالية اليوم في كأس آسيا 2019

يستهل منتخب السعودية مشواره في النسخة الـ17 من مسابقة أمم آسيا، عندما يلتقي، مساء اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية بملعب “مكتوم بن راشد”، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

وأوقعت قرعة البطولة، منتخب السعودية في المجموعة الخامسة مع كوريا الشمالية وقطر ولبنان.

تسيطر حالة من التفاؤل بين جماهير السعودية بشأن إمكانية تتويج منتخب “الأخضر” بطلًا لمسابقة كأس الأمم الآسيوية للمرة الرابعة في تاريخه، في ظل إقامة النسخة الحالية في الإمارات، وكانت الإمارات شاهدة على آخر تتويج للمنتخب السعودي بلقب كأس الأمم الآسيوية وذلك عام 1996.

وخلال تلك النسخة التي أقيمت في الإمارات، خاض منتخب السعودية 6 مباريات في مشوار الحصول على بطولة كأس الأمم الآسيوية، لم يتذوق خلالها مرارة الهزيمة سوى مرة واحدة أمام إيران، بهدف دون مقابل، ضمن منافسات دور المجموعات، فيما تفوق على منتخبات تايلاند والعراق والصين، وإيران والإمارات.

ويخشى منتخب السعودية “لعنة البدايات” أمام كوريا الشمالية في المباراة، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز ببداية مشواره في بطولات كأس الأمم الآسيوية سوى “مرتين” فقط أمام تايلاند وسوريا بنتيجة 6 – 0، و2 – 1 ضمن منافسات نسختي 1996 التي أقيمت في الإمارات و2011 في قطر.

في حين تذوق منتخب السعودية مرارة الهزيمة في ثلاث مباريات افتتاحية أمام الصين وسوريا واليابان، أعوام 2015 و2011 و2000، بنتائج 0-1 و1-2 و1-4 على الترتيب.

منتخب السعودية سقط في فخ التعادل “3 مرات” في مبارياته الافتتاحية بالمسابقة الآسيوية، وذلك أمام الصين وكوريا الجنوبية وتركمنستان أعوام 1992 و1984 و2004، بنتائج 1-1 و1-1 و2-2 على الترتيب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة السعودية وكوريا الشمالية في الساعة 19:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، السادسة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، كما تذاع عبر قناتي الكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلقين خليل البلوشي وإبراهيم الهشال.