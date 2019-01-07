موناكو ينافس نادي الاتحاد السعودي على يونس بلهندة

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في ضم المغربي يونس بلهندة، لاعب غالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة “جوزغازيتي” التركية، الإثنين، إن الاتحاد عرض 5 ملايين يورو مقابل الحصول على بلهندة، البالغ من العمر 28 عامًا، لكن في نفس الوقت عرض موناكو 4 ملايين لضم اللاعب المولود في فرنسا.

ويسعى موناكو لإنقاذ موقفه في الدوري الفرنسي، حيث يقبع في المركز قبل الأخير للدوري، واقترب بشدة من ضم الإسباني سيسك فابريغاس من تشيلسي.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن فاتح تريم، المدير الفني لغالاتا سراي، لا يريد التفريط في اللاعب حاليًا، لكنه سيسمح له بالرحيل حال تلقي النادي عرضًا جادًا ومناسبًا.

ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه قبل بداية الدور الثاني للدوري السعودي، حيث يقبع في المركز قبل الأخير مع نهاية الدور الأول برصيد 6 نقاط.

وعزز الاتحاد صفوفه بالفعل في فترة الانتقالات الحالية بضم لاعب الوسط سيكو سانوغو من كوت ديفوار، والحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، والمدافع المغربي مروان دا كوستا زميل بلهندة في المنتخب المغربي، فضلًا عن لاعب الوسط المهاجم غاري رودريغيز من الرأس الأخضر.