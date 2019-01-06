بريغوفيتش وجاري رودريغيز.. صفقتان جديدتان على رادار نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين، بعد توصلها إلى اتفاق مع الصربي أليكسندر بريغوفيتش، مهاجم باوك اليوناني، وجاري رودريغيز جناح غالاطة سراي ومنتخب الرأس الأخضر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” اليوم الأحد، عبر مصادرها، فإنَّ الإدارة الاتحادية أنهت تفاصيل الاتفاق مع إدارة باوك لضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، مقابل نحو 10 ملايين يورو، على أن يخضع للكشف الطبي، قبل الإعلان النهائي.

وحال إتمام التعاقد مع اللاعبين، يكمل الاتحاد 5 صفقات أجنبية في الفترة الشتوية، بعد المغربي مروان دا كوستا، مدافع باشاكشهر متصدر الدوري التركي، ومارسيلو غروهي حارس سانتوس البرازيلي، والإيفواري سيكو سانوغو لاعب وسط يانغ بويز السويسري.

ويسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تحسين مركز الفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد ست نقاط.