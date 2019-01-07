الهولندي ريان بابل على رادار ناديي الهلال والنصر 

قالت تقارير صحفية، إن ناديي الهلال والنصر دخلا في مفاوضات لضم المهاجم الهولندي ريان بابل، لاعب بشكتاش التركي الحالي.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام تركية، فإن نادي بشكتاش لا يمانع في بيع اللاعب للاستفادة من المقابل المادي.

بابل يبلغ من العمر 32 عامًا وسبق له اللعب في أندية أياكس الهولندي وليفربول الإنجليزي وقاسم باشا وبشكتاش التركيين والعين الإماراتي وهوفنهايم الألماني.

وينتهي عقد اللاعب مع الفريق التركي بنهاية الموسم الجاري، حيث بدأ فريقا الهلال والنصر في محاولات ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.