تقارير.. النادي الأهلي يقود تكتلًا أمام الهيئة العامة للرياضة لتوحيد الدعم المالي للأندية السعودية

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اعتزام بعض الأندية السعودية يتقدمهم النادي الأهلي، تقديم طلب للهيئة العامة للرياضة لتوحيد الدعم المادي لكل الأندية.

ونشرت صحيفة “الجزيرة” السعودية تقريرًا أشارت فيه إلى أن هناك 11 ناديًا يعتزمون تقديم خطاب مشترك أو توكيل عضو من هذه الأندية لمخاطبة رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خلال الاجتماع القادم للمطالبة بتوحيد الدعم المادي للأندية ومساواتها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الأهلي سيقود هذا التكتل.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة اعتادت منذ الموسم الماضي دعم الأندية السعودية سواء عن طريق شراء صفقات جديدة أو سداد المديونيات.