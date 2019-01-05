أهداف مباراة الأهلي والرياض.. 3-0 لـ”الراقي” (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي والرياض.. 3-0 لـ”الراقي” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل عبدالفتاح عسيري الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك الرياض، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في إطار منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الهدف الثاني للنادي الأهلي سجله اللاعب نوح الموسى في الدقيقة 37.

الهدف الثالث للنادي الأهلي سجله اللاعب دجانيني في الدقيقة 41.

خسر الراقي المباراة الثالثة له على التوالي، على يد فريق الوحدة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي، وكان آخر فوز حققه الفريق في الدوري منذ خمس مباريات على حساب الاتحاد، ولم يستطع تحقيق الفوز حتى الآن، وتعادل أمام الفيحاء، وخرج بنقطة واحدة من لقاء الرائد، وخسر من الشباب، وتلقى هزيمتين من الزعيم والوحدة.

هذا ويعتبر فريق الرياض هو أحد الأندية التي تنافس في دوري الدرجة الثانية السعودي، فبعد أن خاض الفريق 9 مباريات، لم يحقق الانتصار سوى في لقاء وحيد، ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بعد أن حقق الفوز في مباراة، وتعادل في خمس مباريات، وتلقى ثلاث هزائم.

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