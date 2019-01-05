أهداف مباراة الأهلي والرياض.. 3-0 لـ”الراقي” (فيديو)

سجل عبدالفتاح عسيري الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك الرياض، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في إطار منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الهدف الاول لنادي الاهلي سجله اللاعب عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 28

الاهلي 1 : 0 الرياض #الاهلي_الرياض#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/UTvU1tyTOr — دوري بلس (@dawriplusksa) January 5, 2019

الهدف الثاني للنادي الأهلي سجله اللاعب نوح الموسى في الدقيقة 37.

الهدف الثاني لنادي الاهلي سجله اللاعب نوح الموسى في الدقيقة 37

الاهلي 2 : 0 الرياض #الاهلي_الرياض#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/ekoDCmNlpa — دوري بلس (@dawriplusksa) January 5, 2019

الهدف الثالث للنادي الأهلي سجله اللاعب دجانيني في الدقيقة 41.

الهدف الثالث لنادي الاهلي سجله اللاعب دجانيني في الدقيقة 41

الاهلي 3 : 0 الرياض #الاهلي_الرياض#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/7g1IyXuv0q — دوري بلس (@dawriplusksa) January 5, 2019

خسر الراقي المباراة الثالثة له على التوالي، على يد فريق الوحدة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي، وكان آخر فوز حققه الفريق في الدوري منذ خمس مباريات على حساب الاتحاد، ولم يستطع تحقيق الفوز حتى الآن، وتعادل أمام الفيحاء، وخرج بنقطة واحدة من لقاء الرائد، وخسر من الشباب، وتلقى هزيمتين من الزعيم والوحدة.

هذا ويعتبر فريق الرياض هو أحد الأندية التي تنافس في دوري الدرجة الثانية السعودي، فبعد أن خاض الفريق 9 مباريات، لم يحقق الانتصار سوى في لقاء وحيد، ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بعد أن حقق الفوز في مباراة، وتعادل في خمس مباريات، وتلقى ثلاث هزائم.