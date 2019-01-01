ماجد النفيعي يكشف أسباب تقديم استقالته من رئاسة النادي الأهلي السعودي

كشف ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي السابق، عن أسباب تقديمه استقالته من رئاسة “الراقي”، إثر خسارة الفريق من الوحدة.

وتعرَّض النادي الأهلي للخسارة أمام الوحدة، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

وتعرَّض مجلس الإدارة لهجوم جماهيري كبير، بعد خسارة مباراة الوحدة التي تُعد الأولى في تاريخ النادي أمام المنافس في دوري المحترفين السعودي.

وقال النفيعي خلال تصريحات لقناة “العربية”، يوم الثلاثاء:”استقلت نزولًا عند رغبة الجمهور الأهلاوي.. وعندما لم أستطع تحقيق ما يُسعد هذه الجماهير ارتأيت إجراء تغيير كبير”.

وأضاف:”كنت أستطيع إقالة الجهاز الفني، وامتصاص غضب الجمهور.. لكن حفاظًا على المجموعة الموجودة الآن، والتي حققت بطولات للنادي قدمت استقالتي”.

ماجد النفيعي:

هيئة الرياضة دعمت الاندية بلاعبين قيمتهم 500 مليون ريال .

' pic.twitter.com/pqspjIfCBV — ماكس الهلالي (@hfc_x6) January 1, 2019

وتابع:”اجتهدت كثيرًا وعملت، لكن لم يحالفني الحظ، وأنا مكلف لمدة عام.. وعندما انتصف العام دون أن أحقق رغبة الجمهور الأهلاوي، وأصبح مؤشر النجاح متدنيًا.. فضَّلت الاستقالة”.

وأردف:”لا أتوقع أن هناك أشخاصًا حاربوني داخل النادي.. ولم أشعر بذلك لأن الموجودين يتفقون على حب الأهلي، وأستبعِد وجود حرب داخلية، والإدارة الموجودة الآن في الأهلي بقيادة عبدالله بترجي أكثر خبرة مني بسنوات، لذلك أتوقع لها النجاح”.

وشدد:”نتائج الأهلي هي من أجبرتني على الاستقالة.. وليس مغادرة تركي آل الشيخ لرئاسة الهيئة العامة للرياضة، وفترة عملي في الأهلي جميلة، وتعلمت منها الكثير، والإدارات المكلفة للأندية لن تحقق خططًا طويلة المدى.. وعلينا الاعتماد على الإدارات المنتخبة لمدة 4 أعوام”.

واستطرد:”مستقبل الأهلي هذا الموسم ممتاز.. ونعترف أن هناك أخطاء في اختيارات الأجانب، ويحتاج الفريق إلى استقطاب لاعبين أو ثلاثة، وبعد ذلك سينافس”.

وكان النفيعي قد تم تكليفه برئاسة النادي الأهلي لمدة عام، وأصدرت الهيئة العامة للرياضة السعودية قرارًا بتكليف الأستاذ عبدالله بترجي برئاسة النادي خلال الفترة المقبلة على أن يستمر تكليف مجلس الإدارة الحالي.