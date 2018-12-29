قبول استقالة ماجد النفيعي من رئاسة النادي الأهلي السعودي وتعيين عبدالله بترجي

وافق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، على قبول استقالة ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت.

وأصدر رئيس الهيئة قرارًا يقضي بتكليف الأستاذ عبدالله بترجي برئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

وجاءت استقالة النفيعي بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الوحدة والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعود آخر انتصار للأهلي إلى تاريخ 25 نوفمبر الماضي، عندما فاز الفريق على غريمه الاتحاد، قبل أن يتعثر في 5 مباريات متتالية، بعدما تعادل أمام الفيحاء والرائد، وخسر أمام الشباب والهلال والوحدة، كما تلقت شباك أهلي جدة أكبر نتيجة في الموسم الحالي حتى الآن، عندما خسر بسداسية أمام الاتفاق.

وعلى صعيد بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وصل أهلي جدة إلى دور الثمانية بعدما تغلب على المحرق البحريني في دور الـ32، ووفاق سطيف الجزائري في دور الـ16، على أن يواجه الوصل الإماراتي في دور الـ8.