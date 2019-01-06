النادي الأهلي المصري يطلب مليوني دولار من الأهلي السعودي وعبدالله السعيد‎

أرسلت إدارة النادي الأهلي المصري مذكرة، الأحد، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تطلب فيها تنفيذ بنود العقد المبرم بين النادي وأهلي جدة السعودي، وعبدالله السعيد، المنتقل حديثًا إلى نادي بيراميدز، والذي يقضي بأحقية الأهلي المصري في الحصول على مليوني دولار حال انتقال عبدالله السعيد من أهلي جدة إلى أي نادٍ داخل مصر.

وأكدت إدارة النادي في شكواها على أن بنود العقد الثلاثي واضحة، وتقضي بالتزام الطرفين الثاني والثالث (الأهلي السعودي وعبدالله السعيد) بمسؤوليتهما عن حقوق الطرف الأول (النادي الأهلي) المالية حال الانتقال إلى أي نادٍ.

وجاء ذلك بعدما قيّد الاتحاد المصري اللاعب ضمن صفوف نادي بيراميدز، الجمعة، قادمًا من نادي أهلي جدة بدعوى أن اللاعب فسخ عقده بالتراضي.

وتصور البعض أن هذا الفسخ يحرم الأهلي من حقوقه، وهو عكس ما جاء في بنود العقد الثلاثي، والتي تؤكد على أحقية الأهلي في الحصول على مليوني دولار، خاصة أن البند التاسع من العقد نصّ على أنه لا يجوز تعديل هذا الاتفاق بشكل جوهري أو ثانوي، أو تغييره، أو تحوير معالمه، ما لم يوافق على ذلك جميع الأطراف.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تشكيل لجنة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، وعضوية العامري فاروق نائب الرئيس، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وحلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي الأدبية، والقانونية، والمالية، في أزمة قيْد اللاعب عبدالله السعيد ضمن صفوف نادي بيراميدز.