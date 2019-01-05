كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد عبد الله السعيد.. وصراع الأهلي وبيراميدز

اشتعلت أزمة قيد عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، في صفوف فريقه رغم مشاركة اللاعب، مساء الجمعة، أمام النادي الأهلي المصري ومساهمته بتحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا يؤكد أن قيد السعيد جاء مخالفًا للوائح، كما أعلن اتخاذ خطوات تصعيدية للحفاظ على حقوقه، وردَّ اتحاد الكرة على بيان الأهلي.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي كلَّ الأمور المتعلقة بأزمة قيد السعيد:

قيد مفاجئ

بدأت القصة بالمفاجأة التي فجّرها نادي بيراميدز قبل لقاء الأهلي بست ساعات بإعلانه ضم عبدالله السعيد في صفقة انتقال حرة من نادي الأهلي السعودي وقيده ليكون جاهزًا لخوض مباراة الأهلي.

وأثار القيد المفاجئ جدلًا واسعًا خاصة أنه جاء يوم الجمعة، العطلة الرسمية لاتحاد الكرة، وهو ما فجَّر الانتقادات في وجه مسؤولي الجبلاية حول وجود مجاملة لنادي بيراميدز بالقيد في يوم عطلة.

وزاد الجدل بعد أن كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن تأكيدات وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين، أن الاتحاد لا يعمل يوم الجمعة، ما جعل التساؤلات تتزايد حول فتح الاتحاد أبوابه يوم العطلة لقيد عبدالله السعيد.

استقالة وتوضيح

أوضح مجدي عبدالغني، عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين، عبر تصريحات صحفية أن الاتحاد لم يجامل بيراميدز، ولم يرتكب أي مخالفة حول مسألة قيد السعيد.

وأكد عبد الغني أن فتح باب القيد يأتي من أول يوم يناير الجاري وحتى نهاية الشهر بصفة عامة، وبالتالي يستطيع أي نادٍ القيد في أي يوم ولا توجد عطلة رسمية في هذه الأيام.

وأعلن الدكتور محمد زين، رئيس منطقة بني سويف لكرة القدم، عبر بيان رسمي استقالته من منصبه، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئًا عن قيد السعيد، ورفض استغلال اسم بني سويف دون مبرر.

بيان أهلاوي ورد بيراميدز

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن من خلاله تشكيل لجنة بقيادة محمود الخطيب، رئيس النادي، لمناقشة الحقوق المالية للنادي في أزمة قيد السعيد، وأكد بيان الأهلي أن قيد “السعيد” جاء مخالفًا للوائح.

وقال أحمد حسن المستشار الرياضي لنادي بيراميدز خلال تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن البعض يحاول إثارة الفتنة، وتضخيم الأمور، موضحًا أن قيد السعيد سليم تمامًا، وجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح أن “السعيد” استوفى كل الشروط الخاصة بقيده، وتم إخطار اتحاد الكرة وقيده في فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أنه لا يعلم السبب في إثارة بعض الأزمات دون مبرر.

رد اتحاد الكرة

وقال مجدي عبدالغني، لـ”إرم نيوز”، إن بيان النادي الأهلي مرفوض تمامًا، فلا يوجد شيء اسمه يوم عطلة، وحدث من قبل أن تم قيد لاعبين للأهلي خلال أيام عطلات مثل أحمد الشيخ في العام 2015.

وأضاف:”اتحاد الكرة يرفض مثل هذه الأساليب من قِبل إدارة الأهلي التي تحاول إلهاء الجماهير عن النتائج السيئة للفريق التي أصابت جميع الأهلاوية بالإحباط”.