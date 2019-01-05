النادي الأهلي المصري يتحرك قانونيًا ضد قيد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، عن تحركه بشكل قانوني فيما وصفه بـ”أزمة قيد عبد الله السعيد” في صفوف نادي بيراميدز.

وكان بيراميدز قد فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري.

عبد الله السعيد انضم إلى بيراميدز، صباح الجمعة، قبل أن يتم قيده ويشارك في اللقاء ويصنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا كشف من خلاله تشكيل لجنة برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، والعامري فاروق نائب الرئيس وخالد الدرندلي أمين الصندوق وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني في النادي “للبدء في اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق النادي الأدبية والقانونية والمالية في أزمة قيد عبد الله السعيد مع بيراميدز” وفقًا لبيان الأهلي.

وأشار الأهلي في بيانه إلى تحركه القانوني بسبب “التصريحات المتضاربة للمسؤولين في اتحاد الكرة دون الكشف عن أي سند قانوني في اللائحة”.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.