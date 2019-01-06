تركي آل الشيخ يتحدث عن بيع بيراميدز لمستثمر خليجي.. وأزمة قيد عبد الله السعيد (فيديو)

أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، الجدل مجددًا حول مستقبل ناديه المصري، بعدما أعلن تلقيه عرضًا لبيع النادي لأحد رجال الأعمال الخليجيين.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية، إنه سيحسم مصير نادي بيراميدز يوم 8 يناير الجاري سواء ببيعه أو باستمرار الوضع الحالي.

وأكد أن بيراميدز صنع حالة في الدوري المصري وينافس بقوة على اللقب مبديًا تفاءله بالقدرة على التتويج هذا الموسم ، وأشار إلى أن فريقه استحق الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1 مساء الجمعة الماضي، بعدما قدّم عرضًا طيبًا.

وأوضح: “لدي فرصة للاستثمار في عدد من الأندية الأوروبية، فكنت أرغب في إثبات وجهة نظري من خلال العمل في مصر، وهذا ما حدث”.

وأكمل: “بابي سيظل مفتوحًا للنادي الأهلي وكل الأندية العربية، وأنا سأبقي محبًا لمصر بلدي الثاني”.

وكان آل الشيخ قد أعلن منذ فترة عدم استمراره في تجربة بيراميدز وانسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر.

وأردف: “حضرت لمصر محبًا لمصر والنادي الأهلي الذي أشجعه منذ فترة طويلة، وكانت لدي فرصة استثمارية في النادي من خلال إنشاء الاستاد وكان من المفترض أن تفيد كل الأطراف”.

وتابع: “حضرت بصدر مفتوح ومحبة وحدث ما حدث، وتم استخدام شماعات كثيرة، وأعتقد خصوصًا بعد مباراة الجمعة، ظهرت حقيقة شماعة التدخل أو فرض الرأي بالأموال كما قيل علي وكنت أتمنى أن يقال موضوع واحد حاولت فرض رأيي فيه”.

وضرب مثالاً “لو لم يحدث ما حدث كنا شاهدنا كينو ومدربًا عالميًا في مكان آخر غير بيراميدز، ولم نكن لنصرف أموالاً كثيرة في مكان آخر غير الأهلي وقطعنا شوطًا كبيرًا في أساسات الاستاد”.

وواصل: “أكثر ما أثر في، هو أننا مهما وصلنا لاختلاف في وجهات النظر لا يمكن أن يصل الأمر لسباب الأم، ليس لدي أي مشاكل في سبابي، ولكن سباب الأم غير مقبول وهذا غير قناعاتي”.

المنافسة

وبسؤاله بشأن تأثير الصفقات الكبيرة التي أبرمها النادي على شكل المنافسة في الدوري المصري، أجاب: “الحمد لله النادي ترك بصمة في الدوري وكرة القدم المصرية، ومباراتنا ضد الأهلي كانت أعلى مباراة شوهدت في الدوري منذ سنوات في مصر والوطن العربي”.

وأبرز: “من فترة استقدمنا رونالدينيو وجون تيري وروبرتو كارلوس يحللون عبر قناة النادي، والفريق يضم أسماء كبيرة مثل كينو وعبد الله السعيد وجون سيفوينتي”.

واستطرد: “حصل النادي منذ فترة في استفتاء بريطاني على المركز الأول كأكثر ناد مؤسس في 2018 حظي بضجة إعلامية”.

واستدرك: “الزمالك استفاد ماديا بدعمي في 3 أو 4 صفقات، بما فيها مدرب الفريق، مثلما حصل الأهلي على حقه من الدعم”.

وتابع: “الأندية المصرية استفادت أيضًا من الدعم، بيراميدز اشترى لاعبين من كل فرق الدوري المصري بمبالغ كبيرة”.

عبدالله السعيد

ونفى تركي آل الشيخ أن يكون تدخل في سماح اتحاد الكرة لبيراميدز بقيد عبد الله السعيد يوم المباراة.

وأوضح: “تركي آل الشيخ لا يملك أي شيء في قرار اتحاد الكرة بقيد عبد الله السعيد يوم الجمعة، كل الاتحادات العالمية تعمل لمدة 7 أيام بما فيها الاتحاد المصري”.

وأردف: “نحن لا نبحث عن شماعات، والفوز الذي تحقق بالأمس كان على فريق كامل وليس على لاعب أو شخص”.

وشدد: “الأهلي فريق كبير ولكن لم يكن في يومه ليلة المباراة، والحقيقة أنه ليس في يومه من فترة، ولكنه إن شاء الله سيعود كبيرًا وزعيمًا للأندية العربية.. بالتأكيد أتمنى عودة الأهلي، فهو عشقي القديم والأول”.

وعن مباراة بيراميدز ضد الأهلي وكيفية رؤيته لها، أجاب: “كان لدي بعض التحفظات في الشوط الأول من المباراة، خاصة أننا خسرنا لاعبين اثنين للإصابة قبل المباراة”.

واستدرك: “الكابتن حسام حسن فاجأني كما فاجأ الجميع في الشوط الثاني، وأجرى تغييرات غيرت شكل المباراة تمامًا، بيراميدز كان يستطيع تحقيق فوز مريح في الشوط الثاني”.

وبسؤاله هل يتدخل في عمل حسام حسن، شدد: “أعطيه نصائح وله كل الحق في العمل بها أو لاً”.