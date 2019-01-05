هل يرحل الأرجنتيني بابلو غويدي عن قيادة النادي الأهلي السعودي؟ 

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي أنها تدرس ملفات عدد من المدربين تمهيدًا للإطاحة بالأرجنتني بابلو غويدي.

وبحسب المصادر، فإن إدارة النادي السعودي ترى أن المدرب الأرجنتيني يتخبط فنيًا، وهو ما انعكس على نتائج الفريق مؤخرًا.

وتابعت، أن المدرب دخل في خلافات حانبية مع عدد من اللاعبين مما حرم الفريق جهودهم مثل مهند عسيري، وعمر السومة.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة بعد تعثره بالتعادل في 3 مباريات، وهزيمته في 5 أخرى، والفوز في 7 مباريات فقط، وسجل لاعبو الفريق 26 هدفًا فقط، واستقبلت الشباك 19 هدفًا.

واستعانت إدارة الأهلي بخدمات “بابلو غويدي” لترؤس الجهاز الفني خلفًا للأوكراني سيرجي ريبروف، الذي حقق نتائج أفضل منه في 15 جولة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل 4 مباريات، وخسر مباراتين فقط، وكان هجوم الفريق أكثر توهجًا، والدفاع أكثر صلابة خلال فترة ريبروف، إذ سجل لاعبوه 37 هدفًا، واستقبلت الشباك 18 هدفًا فقط، وجمع الراقي 31 نقطة في المركز الثاني.