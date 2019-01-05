أهداف مباراة الهلال والدرع.. 4-0 لـ”الزعيم” (فيديو)

أهداف مباراة الهلال والدرع.. 4-0 لـ”الزعيم” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس، بالهدف الأول لناديه الهلال، في المباراة التي تجمعه مع الدرع، في إطار مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء هدف ريفاس في الدقيقة 17، بضربة رأس، بمساعدة حسن كادش محبوب.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في أول مواجهة تجمعه مع الدرع.

وتأهلت أندية: الاتحاد وجدة والتعاون والشعلة والنجوم والعين ووج والوشم والعروبة.

وفي الدقيقة 31 أضاف غوميز الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 51 من الشوط الثاني سجل غوميز الهدف الثالث للزعيم.

في الدقيقة 64 يضيف غوميز الهدف الرابع للزعيم، والثالث له في المباراة.

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