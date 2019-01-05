أهداف مباراة الهلال والدرع.. 4-0 لـ”الزعيم” (فيديو)

تقدم المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس، بالهدف الأول لناديه الهلال، في المباراة التي تجمعه مع الدرع، في إطار مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء هدف ريفاس في الدقيقة 17، بضربة رأس، بمساعدة حسن كادش محبوب.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في أول مواجهة تجمعه مع الدرع.

وتأهلت أندية: الاتحاد وجدة والتعاون والشعلة والنجوم والعين ووج والوشم والعروبة.

???? الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب جيلمان ريفاس في الدقيقة 18

الهلال 1 : 0 الدرع#الهلال_الدرع #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/Ew2WovFupu — دوري بلس (@dawriplusksa) January 5, 2019

وفي الدقيقة 31 أضاف غوميز الهدف الثاني.

???? الهدف الثاني لنادي الهلال سجله اللاعب قوميز في الدقيقة 33

الهلال 2 : 0 الدرع#الهلال_الدرع #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/OlQ9GR0I42 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 5, 2019

وفي الدقيقة 51 من الشوط الثاني سجل غوميز الهدف الثالث للزعيم.

???? الهدف الثالث لنادي الهلال سجله اللاعب قوميز في الدقيقة 51

الهلال 3 : 0 الدرع#الهلال_الدرع #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/N0EXIUCW0V — دوري بلس (@dawriplusksa) January 5, 2019

في الدقيقة 64 يضيف غوميز الهدف الرابع للزعيم، والثالث له في المباراة.