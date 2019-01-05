إعلامي سعودي: إذا استمر خورخي خيسوس لنهاية الموسم سأحلق شاربي

راهن الإعلامي المثير للجدل، عبدالعزيز المريسل، المعروف بميوله لنادي النصر السعودي، جماهير الهلال بأن مدربهم البرتغالي خورخي خيسوس لن يستمر في صفوف الفريق.

وغرّد المريسل قائلًا: “إذا بقي خيسوس في نادي الهلال حتى نهاية الموسم أحلق شنبي بموس”.

وزعم المريسل وجود خلافات شديدة بين المدرب وإدارة النادي، وأن هناك رغبة جارفة للمدرب في الرحيل والعودة لأوروبا.

وكانت صحف برتغالية قد نقلت وجود اجتماع قريب مرتقب لإدارة الهلال مع المدرب؛ لتحديد موقفه مع الفريق عقب تصريحات مثيرة للمدرب قال فيها إنه يفضل العودة لأوروبا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر الثاني.

اذا بقاء جيسوس في نادي الهلال حتى نهاية الموسم أحلق شنبي بموس — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) ٤ يناير ٢٠١٩