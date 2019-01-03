غالاتا سراي التركي يعلن انتقال جاري رودريغيز إلى نادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي غالاتا سراي التركي انتقال لاعب كرة القدم الهولندي، جاري رودريغيز، إلى نادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: “نود الإعلان عن انتقال لاعبنا رودريغيز إلى اتحاد جدة خلال الميركاتو الشتوي”.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن وسائل إعلام سعودية أشارت إلى أنها بلغت 10 ملايين يورو.

فيما سيحصل اللاعب الهولندي (28 عامًا) على 5 ملايين يورو سنويًا، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

وخاض رودريغيز 20 مباراة مع فريق غلاتا سراي، الموسم الحالي، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع اثنين آخرين.

وسبق للاعب الهولندي اللعب في فريق فينورد روتردام، قبل أن ينتقل إلى العديد من الأندية؛ أبرزها: دن هاج وإليتش الإسباني وليفسكي صوفيا البلغاري وباوك اليوناني.