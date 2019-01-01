مايكون بيريرا وغاري رودريغز ومروان دا كوستا يقتربون من نادي الاتحاد السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، عن اقترابها من ضم الثنائي غاري رودريغز والبرازيلي مايكون بيريرا، لاعبي غالاطة سراي التركي.

وبحسب المصادر، فإن صفقة اللاعبين ستكلف النادي نحو 14 مليون يورو، بواقع 10 ملايين للاعب رودريغز من الرأس الأخضر وهولندي الجنسية، و4 ملايين يورو للمدافع مايكون.

وخاض بيريرا مع ناديه حوالي 38 مباراة، فيما استطاع أن يسجل خمسة أهداف، وعمل على صناعة هدف وحيد، وذلك في كافة البطولات التي شارك فيها مع فريقه.

وكان الاتحاد أعلن عن أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع الإيڤواري سانوغو، كما أعلن عن رحيل البرازيلي فالديفيا.

ومن المنتظر أن يرحل نحو 6 لاعبين أجانب عن الفريق والتعاقد مع بدلاء عنهم على أن يكون من بينهم حارس مرمى.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن الدولي المغربي مروان دا كوستا، مدافع فريق اسطنبول باشاك شهير، اقترب بقوة من الانضمام لـ”النمور”، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت عدة تقارير إعلامية تحدثت عن مفاوضات الفريق السعودي مع الدولي المغربي وفريقه التركي، لكن الصحيفة الفرنسية أكدت أن الصفقة ستتم وستكلف الاتحاد السعودي 3 ملايين يورو.

ويعرف المدرب الكرواتي سلافين بيليتش الدولي المغربي جيدًا لكونه دربه في فريق لوكوموتيف موسكو الروسي.

ولعب دا كوستا في فريق نانس وآيندهوفن وأولمبياكوس وفيورنتينا وسامبدوريا ولوكوموتيف موسكو، كما شارك رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وسيعوض دا كوستا مواطنه كريم الأحمدي الذي لعب في الاتحاد السعودي منذ الصيف الماضي، لكنه سيعود حسب تقارير إعلامية للدوري الهولندي مجددًا.