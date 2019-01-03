رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يجدد عقد فواز القرني وينهي علاقته بعلي الزعقان (صورة)

أعلن نادي الاتحاد السعودي، تجديد عقد حارسه فواز القرني لـ 4 مواسم جديدة.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فواز القرني اتحاديًا لـ ٤ سنوات، أعلن نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر تجديد عقد اللاعب فواز القرني لمدة 4 مواسم، متمنيًا له التوفيق مع زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية”.

ولم يكشف الاتحاد المزيد من التفاصيل حول العقد الجديد مع فواز القرني.

وبحسب موقع “transfermarkt”، فإن فواز القرني، البالغ من العمر 26 عامًا، شارك مع الاتحاد في 7 مباريات في الدوري السعودي الموسم الحالي.

كما أعلن الاتحاد انتهاء علاقته مع علي الزعقان، بعد أن تم توقيع مخالصة مالية بين الطرفين.

???????? فواز القرني اتحادياً لـ ٤ سنوات #شتوية_العميد pic.twitter.com/DODzqfRB0j — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٣ يناير ٢٠١٩