نادي الاتحاد السعودي يتعاقد رسميًا مع مارسيلو غروهي حارس جريمو البرازيلي (فيديو وصور)

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كان لؤي الناظر رئيس نادي الاتحاد قد وعد الجماهير الاتحادية بتغييرات واسعة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.