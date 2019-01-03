نادي الهلال السعودي يصرف النظر عن غوميز وعمر خربين يكشف سر ابتعاده

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يتجه إلى صرف النظر بصورة نهائية عن استقطاب المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو بابو غوميز في فترة الانتقالات الشتوية، بديلًا عن الفنزولي غلمين ريفاس، بعد اقترابه من التعاقد مع المدافع الأسترالي ميلوش ديغينيك مدافع نادي ستار الصربي بقيمة 3 ملايين يورو.

ويأتي التوجه الهلالي بحسب ما نقلت صحيفة مكة، بعد إصرار مدرب فريق أتلانتا على بقاء اللاعب بالفريق بخلاف الموقف المتشدد من قبل رئيس النادي أنطونيو بيركاسي الذي تقول عنه المصادر إنه فرض شروطًا تعجيزية على الإدارة الهلالية.

من جهة أخرى، أوضح عمر خربين (في مقطع فيديو متداول) أنه يعاني من إصابة حاليًا وأنه يؤدي التدريبات في الهلال حتى يصل الدم إلى موضع الإصابة لتسريع عملية الشفاء؛ إذ يركض ركضًا خفيفًا، مستدركًا أن اللاعب في المباريات يجري ويقاتل، وهو أمر غير ممكن للاعب المصاب، منوهًا أن اسمه سيتأثر سلبيًّا إذا لعب وهو مصاب.

يذكر أن الألماني بيرند شتانجه المدير الفني للمنتخب السوري، اختار خربين ضمن القائمة الرسمية التي ستمثل منتخب سوريا في بطولة كأس آسيا التي تنطلق في الإمارات، بعد غد السبت، كما اختار عمر السومة مهاجم فريق الأهلي السعودي.