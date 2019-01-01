هل ابتز عمر خربين نادي الهلال السعودي من أجل الرحيل؟ 

نفى فيصل المطرفي، مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الهلال السعودي، الشائعات التي أشارت إلى أن المهاجم السوري عمر خربين، قد ابتز النادي، من أجل الرحيل عن صفوف الفريق.

و”خربين”، البالغ من العمر 24 عامًا، كان قد انضم إلى الهلال في يناير من العام 2017، قادمًا من صفوف الظفرة الإماراتي.

وكشف المطرفي عبر حسابه على موقع “تويتر”، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن ابتزاز خربين، لنادي الهلال، من أجل الرحيل عن الفريق، حيث نفى ذلك على الأقل خلال الفترة التي عمل بها في النادي.

وقال المتحدث السابق باسم نادي الهلال:”لم يبتز اللاعب النادي إطلاقًا في أي مباراة، ولم يغب بلا أسباب مقنعة، ولم يطالب بزيادة راتبه أو مقدَّم عقده، ولم يساوم النادي إطلاقًا”.

عمر خربين .. بعيدًا عن كل ماقدمه من انجازات ،بعيدًا عن المحب والغاضب

هو توضيح ، وشهادة أقدمها لفترة عملت بها في الهلال، ومرحلة كنت شاهدًا عليها

كان فيها الأمير نواف بن سعد الرئيس

وخربين في صفوف الفريق.

مع التأكيد بأن حديثي يقتصر على مرحلة ماضية كنت متعايشًا فيها ومعها. pic.twitter.com/an3zwddBhY — فيصل المطرفي (@fmatrafi) January 1, 2019

وأضاف: “العرض الصيني لم يصل بشكل رسمي، بل وصل عن طريق أحد الوسطاء (يحمل خطاب تفويض من النادي الصيني)، وبلغ العرض 10 ملايين دولار، بحسب ما نقله الوسيط، وأوضحت الإدارة، للوسيط أن العقد يتضمن 12 مليون دولار لكسر العقد”.

وتابع:”طلب الوسيط شفهيًا، دفع الـ12 مليون دولار على دفعتين، وهو ما رفضته الإدارة، وعلى ذلك انتهت المفاوضات، واستمر خربين هلاليًا”.

وأشارت العديد من التقارير مؤخرًا، إلى أن البرتغالي خورخي جيسوس، يدرس الإطاحة بعددٍ من لاعبي الهلال السعودي لعدم القناعة الفنية وأبرزهم: السوري عمر خربين، وعبدالله الحافظ، ومختار فلاتة.

وكان العديد من المغردين قد تداولوا مقطعًا صوتيًا، للناقد الرياضي فهد الروقي، وهو يتهم خربين بالتخاذل، وابتزاز نادي الهلال، قائلًا:”عمر خربين لا يصلح للهلال، ولا يعرف ثقافة الهلال، وهو لاعب مبتز يدّعي الإصابات، ومتخاذل ومادي”.