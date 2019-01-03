أهداف مباراة النصر والجندل.. 6/0 للعالمي (فيديو)

سجل النصر هدفًا في الشوط الأول و5 أهداف في الشوط الثاني، ليتغلب 6/0 على منافسه الجندل، في إطار مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء الهدف الأول عبر عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 29، بمساعدة نورالدين إمرابط.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد موسى هدفين في الدقيقتين 47 و91، في حين سجل عبدالرزاق حمدالله هدفين في الدقيقتين 66 و80، ليصبح رصيده في المباراة 3 أهداف (هاتريك)، بينما سجل جوليانو فيكتور دي باولا هدفًا أيضًا.

وطرد حكم المباراة اللاعب عبدالله فهيد الدكنان من الجندل في الدقيقة 49.

الهدف السادس لنادي النصر سجله اللاعب احمد موسى في الدقيقة 90

الجندل 0 : 6 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/MvQ23oX3zj — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ يناير ٢٠١٩

الهدف الخامس لنادي النصر سجله اللاعب جوليانو في الدقيقة 88

الجندل 0 : 5 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/UhpLIR6Ut4 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ يناير ٢٠١٩

الهدف الرابع لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 80

الجندل 0 : 4 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/IusoCOrQLn — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ يناير ٢٠١٩

الهدف الثالث لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66

الجندل 0 : 3 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/Nkkqg1dLv6 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ يناير ٢٠١٩

الهدف الثاني لنادي النصر سجله اللاعب أحمد موسى في الدقيقة 47

الجندل 0 : 2 النصر #الجندل_النصر#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/zUGFLQf5vA — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣ يناير ٢٠١٩