أهداف مباراة النصر والجندل.. 6/0 للعالمي (فيديو)

أهداف مباراة النصر والجندل.. 6/0 للعالمي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل النصر هدفًا في الشوط الأول و5 أهداف في الشوط الثاني، ليتغلب 6/0 على منافسه الجندل، في إطار مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء الهدف الأول عبر عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 29، بمساعدة نورالدين إمرابط.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد موسى هدفين في الدقيقتين 47 و91، في حين سجل عبدالرزاق حمدالله هدفين في الدقيقتين 66 و80، ليصبح رصيده في المباراة 3 أهداف (هاتريك)، بينما سجل جوليانو فيكتور دي باولا هدفًا أيضًا.

وطرد حكم المباراة اللاعب عبدالله فهيد الدكنان من الجندل في الدقيقة 49.

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