حقيقة رحيل البرازيلي أوفيني عن نادي النصر السعودي

كشف مصدر قريب الصلة للغاية بإدارة نادي النصر السعودي، على أنه لا نية للتفريط في مدافع الفريق الحالي، البرازيلي برونو أوفيني.

وقال المصدر في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن اللاعب عقده ممتد للموسم القادم وإن الإدارة تنوي تجديد التعاقد معه.

تأتي تلك التصريحات ردًا على ما تم تداوله في الصحف البرازيلية خلال الساعات القليلة الماضية عن نية نادي فاسكو دي غاما في التعاقد مع اللاعب.

وكانت تقارير برازيلية قد أكدت إن إدارة النادي البرازيلي وفي إطار سعيها لتدعيم صفوف فريقها في عام 2019 فإنها تسعى للتعاقد مع مدافع النصر الحالي، البرازيلي برونو أوفيني.

ولم يكن أوفيني هو الوحيد الذي ترغب فيه أندية برازيلية إذ إن اللاعب جوليانو هو الآخر مطلوب في ناديين برازيليين، لكن إدارة العالمي ستواجه صعوبة في التفريط في أي منهما.

وترغب إدارة النصر في التعاقد مع مدافع آسيوي ليكون بديلاً عن البيروفي كريستيان راموس الذي فشل في كسب ود النصراويين.