سيكو سانجو لاعب نادي الاتحاد السعودي الجديد: تعودت أن ألعب تحت الضغط (صور)

قدّم نادي الاتحاد السعودي لاعبه الجديد الإيفواري سيكو سانجو لوسائل الإعلام، بعد وصوله إلى جدة، فجر اليوم الأربعاء.

وانضم الإيفواري الدولي لصفوف العميد قادمًا من يونغ بويز السويسري، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات ونصف السنة.

وتأتي تلك الصفقة بعد رغبة إدارة النادي برئاسة لؤي هشام، في تصحيح أوضاع الفريق، وإعادته إلى مكانته الطبيعية، بعد تراجع النتائج منذ بداية الموسم وحتى الآن.

وقال سانجو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام: “أتمنى أن أقدم كل ما يليق بهذا النادي، وسعيد بانضمامي للاتحاد”.

وأضاف: “سأبذل قصارى جهدي بالتعاون مع أخواني اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية، وإسعاد الجماهير”.

وعن موافقته على عرض الاتحاد قال: “استشرت أناس كثيرة قبل التوقيع مع النادي، واخترت ذلك الكيان لما يملك من بطولات وجماهير، ويقع في بلد الإسلام”.

وعن وضع الفريق في ترتيب الدوري قال: “تعودت أن أكون تحت الضغط، وهذا ما يصنع قيمة الفريق الجيد”.