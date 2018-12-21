هل دخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مع الإيفواري سانوغو المطلوب في روما؟ ‎

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن أن أحد الأندية السعودية قد دخل في مفاوضات متقدمة للغاية لضم الإيفواري سيكو سانوغو “29” عامًا، نجم وسط فريق يانغ بويز السويسري.

وأوضحت صحيفة “nau” السويسرية الناطقة باللغة الألمانية، أن النادي السعودي يلقى منافسة شديدة مع نادي روما الإيطالي، الذي يرغب هو الآخر في ضم اللاعب إضافة لموناكو الفرنسي، لكن العرض السعودي يظل هو الأكثر أهمية للاعب؛ نظرًا لقيمته المادية المرتفعة.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن النادي السعودي هو الاتحاد، الذي يرغب في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالإضافة إلى الشباب، علمًا بأنهما سيجريان تغييرات واسعة على محترفيهما الأجانب.

اللاعب يجيد في مركز المحور ويلعب بقدمه اليسرى، علمًا بأنه يلعب في فريقه السويسري يامغ بويز منذ عام 2014، سجل معهم 11 هدفًا، منها هدف في الموسم الحالي من أصل 15 مباراة شارك فيها حتى الآن.

ويلعب سانوغو في سويسرا منذ 2010، حيث سبق له تمثيل نادي تون ثم لوزان الذي عاد منه لتون وانتقل منه إلى يانغ بويز.