أبرز الغائبين عن كأس أمم آسيا 2019

تنطلق يوم السبت المقبل منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تقام في الإمارات بحضور 24 منتخبًا، وتشهد بطولة أمم آسيا منافسة شرسة بين العديد من المنتخبات الباحثة عن التتويج باللقب القاري.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الغائبين عن أمم آسيا..

عموري

يغيب عمر عبد الرحمن عموري نجم الكرة الإماراتية وفريق الهلال السعودي عن بطولة أمم آسيا بعد أن تعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وجاءت إصابة عموري لتوجه ضربة موجعة للمنتخب الإماراتي الذي يعتمد بشكل كبير على موهبة لاعبه صاحب اللمسات الساحرة.

وقال أحمد عبد الحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لإرم نيوز إن مسألة غياب عموري لإصابته من الأمور المحزنة التي تلقي بظلالها على الأجواء في أمم آسيا.

وأضاف أن “عموري لاعب مهم ومهاب وإضافة لأي فريق، ومسألة غيابه لن يكون من السهل تعويضها”.

علي الحبسي

يغيب عن منتخب عمان الحارس علي الحبسي نجم الهلال السعودي الذي اشتكى من إصابة عضلية.

وأثارت إصابة الحبسي جدلًا واسعًا خاصة أن أنباء أشارت إلى أن إصابة الحبسي لن تؤدي لغيابه فترة طويلة وقد يلحق مباريات البطولة.

أيمن الهاجري

عانى منتخب اليمن من غياب لاعبه أيمن الهاجري وهو أبرز نجوم الفريق في أول مشاركاته القارية.

وعانى الهاجري من إصابة عضلية أدت لغيابه، ونفى اللاعب ما تردد حول هروبه من البطولة في تصريحات خاصة لإرم نيوز، مؤكدًا أنه كان يتمنى المشاركة في البطولة الآسيوية.

براد جونز

خرج الحارس الأسترالي براد جونز نجم النصر السعودي من حسابات منتخب الكانجارو لأسباب فنية.

ولم يضم المنتخب الأسترالي حارسه المخضرم رغم ظهوره بصورة طيبة في بداية الموسم تحديدًا مع النصر.

حمزة الدردور

خرج اللاعب حمزة الدردور مهاجم المنتخب الأردني من حسابات الجهاز الفني بقيادة فيتال بروكيلمنس لأسباب فنية.

وجاء استبعاد الدردور من القائمة الأردنية بسبب عدم اقتناع المدرب البلجيكي بما قدّمه في الفترة الأخيرة رغم خبراته الطويلة.

نواف العابد

غاب نواف العابد جناح أيمن فريق الهلال عن قائمة منتخب السعودية في نهائيات كأس آسيا.

وجاءت إصابة نواف العابد لتحرمه من التواجد في البطولة القارية لتخسر أمم آسيا لاعبًا موهوبًا ومميزًا.

شينجي كاجاوا

استبعد المنتخب الياباني اللاعب المخضرم شينجي كاجاوا صانع ألعاب بوروسيا دورتموند الألماني من حسابات محاربي الساموراي.

وجاء غياب كاجاوا ليمثل ضربة قوية على صعيد المواهب في أمم آسيا التي ينتظرها المتابعون.