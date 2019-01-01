جدول مواعيد مباريات كأس آسيا 2019 في الإمارات والقنوات الناقلة للبطولة

فيما يلي جدول مباريات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019، التي تستضيفها الإمارات بين الخامس من يناير/ كانون الثاني والأول من فبراير/ شباط.

ويضم جدول المباريات التاريخ والمجموعة والمنتخبين والملعب وتوقيت بداية المباراة؛ وفقًا لتوقيت جرينتش، علمًا بأن توقيت السعودية يسبق جرينتش بـ3 ساعات.

الخامس من يناير/كانون الثاني (الإمارات والبحرين في المجموعة الأولى) في أبوظبي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 19 بتوقيت السعودية.

السادس من يناير/ كانون الثاني (أستراليا والأردن في المجموعة الثانية) في العين في تمام الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

السادس من يناير/ كانون الثاني (تايلاند والهند في المجموعة الأولى) في أبوظبي في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

السادس من يناير/ كانون الثاني (سوريا والمنتخب الفلسطيني في المجموعة الثانية) في الشارقة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

السابع من يناير/ كانون الثاني (الصين وقرغيزستان في المجموعة الثالثة) في العين في تمام الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

السابع من يناير/ كانون الثاني (كوريا الجنوبية والفلبين في المجموعة الثالثة) في دبي في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

السابع من يناير/ كانون الثاني (إيران واليمن في المجموعة الرابعة) في أبوظبي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

الثامن من يناير/ كانون الثاني (العراق وفيتنام في المجموعة الرابعة) في أبوظبي في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش.

الثامن من يناير/ كانون الثاني (السعودية وكوريا الشمالية في المجموعة الخامسة) في دبي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

التاسع من يناير/ كانون الثاني (اليابان وتركمانستان في المجموعة السادسة) في أبوظبي في تمام الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

التاسع من يناير/ كانون الثاني (أوزبكستان وعمان في المجموعة السادسة) في الشارقة في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

التاسع من يناير/ كانون الثاني (قطر ولبنان في المجموعة الخامسة) في العين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

العاشر من يناير/ كانون الثاني (البحرين وتايلاند في المجموعة الأولى) في دبي في تمام الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

العاشر من يناير/ كانون الثاني (الأردن وسوريا في المجموعة الثانية) في العين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

العاشر من يناير/ كانون الثاني (الإمارات والهند في المجموعة الاولى) في أبوظبي في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

11 يناير/ كانون الثاني (المنتخب الفلسطيني واستراليا في المجموعة الثانية) في دبي في تمام الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

11 يناير/ كانون الثاني (الفلبين والصين في المجموعة الثالثة) في أبوظبي في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

11 يناير/ كانون الثاني (قرغيزستان وكوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة) في العين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

12 يناير/ كانون الثاني (فيتنام وإيران في المجموعة الرابعة) في أبوظبي في تمام الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

12 يناير/ كانون الثاني (اليمن والعراق في المجموعة الرابعة) في الشارقة في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

12 يناير/ كانون الثاني (لبنان والسعودية في المجموعة الخامسة) في دبي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

13 يناير/ كانون الثاني (كوريا الشمالية وقطر في المجموعة الخامسة) في العين في تمام الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

13 يناير/ كانون الثاني (عمان واليابان في المجموعة السادسة) في أبوظبي في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

13 يناير/ كانون الثاني (تركمانستان وأوزبكستان في المجموعة السادسة) في دبي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

14 يناير/ كانون الثاني (الإمارات وتايلاند في المجموعة الأولى) في العين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

14 يناير/ كانون الثاني (الهند والبحرين في المجموعة الأولى) في العين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

15 يناير/ كانون الثاني (استراليا وسوريا في المجموعة الثانية) في العين في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

15 يناير/ كانون الثاني (فلسطين والأردن في المجموعة الثانية) في أبوظبي في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

16 يناير/ كانون الثاني (كوريا الجنوبية والصين في المجموعة الثالثة) في أبوظبي في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

16 يناير/ كانون الثاني (قرغيزستان والفلبين في المجموعة الثالثة) في دبي في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

16 يناير/ كانون الثاني (فيتنام واليمن في المجموعة الرابعة) في العين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

16 يناير/ كانون الثاني (العراق وإيران في المجموعة الرابعة) في دبي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

17 يناير/ كانون الثاني (عمان وتركمانستان في المجموعة السادسة) في أبوظبي في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

17 يناير/ كانون الثاني (اليابان وأوزبكستان في المجموعة السادسة) في العين في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

17 يناير/كانون الثاني (السعودية وقطر في المجموعة الخامسة) في أبوظبي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

17 يناير/ كانون الثاني (لبنان وكوريا الشمالية في المجموعة الخامسة) في الشارقة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

20 يناير/ كانون الثاني أول المجموعة الثانية أمام ثالث المجموعة الأولى/الثالثة/ الرابعة في الشارقة في تمام الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

20 يناير/ كانون الثاني ثاني المجموعة الأولى أمام ثاني المجموعة الثالثة في العين في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

20 يناير/ كانون الثاني أول المجموعة الرابعة أمام ثالث المجموعة الثانية/الخامسة/السادسة في أبوظبي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

21 يناير/ كانون الثاني أول المجموعة السادسة أمام ثاني المجموعة الخامسة في الشارقة في تمام الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

21 يناير/ كانون الثاني ثاني المجموعة الثانية أمام ثاني المجموعة السادسة في العين في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

21 يناير/ كانون الثاني أول المجموعة الأولى أمام ثالث المجموعة الثالثة/الرابعة/الخامسة في أبوظبي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

22 يناير/ كانون الثاني أول المجموعة الثالثة أمام ثالث المجموعة الأولى/الثانية/السادسة في دبي في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

22 يناير/ كانون الثاني أول المجموعة الخامسة أمام ثاني المجموعة الرابعة في أبوظبي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

24 يناير/ كانون الثاني المباراة الأولى في دور الثمانية في دبي في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

24 يناير/ كانون الثاني المباراة الثانية في دور الثمانية في أبوظبي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

25 يناير/ كانون الثاني المباراة الثالثة في دور الثمانية في أبوظبي في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

25 يناير/ كانون الثاني المباراة الرابعة في دور الثمانية في العين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

28 يناير/ كانون الثاني المباراة الأولى في قبل النهائي في العين في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

29 يناير/ كانون الثاني المباراة الثانية في قبل النهائي في أبوظبي في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

الأول من فبراير/ شباط المباراة النهائية في أبوظبي في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل جميع البطولة على قنوات بي إن سبورتس الرياضية.