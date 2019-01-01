قبل انطلاق البطولة الـ17 في الإمارات.. تعرّف على تاريخ كأس آسيا لكرة القدم

‬‬تقام النسخة رقم 17 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من الخامس من يناير/ كانون الثاني إلى الأول من فبراير/ شباط 2019.

* كأس آسيا واحدة من أبرز بطولات كرة القدم في القارة مترامية الأطراف، رغم أن بدايتها لم تكن قوية حين شاركت أربعة منتخبات فقط في البطولة التي استضافتها هونج كونج في 1956 بعد عامين من تأسيس الاتحاد الآسيوي.

* أحرز تشانغ تشي كونغ أول هدف في البطولة أمام 30 ألف متفرج في مرمى إسرائيل التي فازت على هونج كونج 3-2. وتوجت كوريا الجنوبية باللقب متفوقة على إسرائيل، بينما حل أصحاب الأرض في المركز الثالث، واحتلت فيتنام الجنوبية المركز الرابع.

* هي ثاني أقدم بطولة قارية لكرة القدم في العالم، بعد كوبا أمريكا في أمريكا الجنوبية التي انطلقت في 1916.

* احتكرت القوى الآسيوية التقليدية في كرة القدم اللقب. وتحتفظ اليابان بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب كان آخرها التتويج للمرة الرابعة بعد أن تغلبت 1-صفر على أستراليا في نسخة 2011 في قطر.

* فاز الكيان الصهيوني باللقب في 1964 وحل في المركز الثالث العام 1968، لكنها لم تشارك في كأس آسيا بعد 1974 بسبب خلافات مع دول عربية، وفي 1994 انتقلت لمنافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

* فازت كوريا الجنوبية بأول بطولتين وخسرت النهائي في نسخة 2015.

* فازت إيران بثلاثة ألقاب متتالية في الفترة ما بين 1968 إلى 1976 ولم تحرز اللقب بخلاف هذه المرات الثلاث، وما زالت إيران هي الدولة الوحيدة التي أحزت اللقب ثلاث مرات متتالية، بينما احتلت المركز الثالث في 1980.

* فازت السعودية باللقب مرتين على التوالي في 1984 و1988 لكن السعودية خسرت المباراة النهائية في 1992 أمام اليابان صاحبة الضيافة 1-صفر. ثم أحرزت السعودية لقبها الثالث بعد الفوز على الإمارات صاحبة الضيافة بركلات الترجيح في نسخة 1996.

* أحرز المدرب كارلوس البرتو بيريرا، الفائز بكأس العالم مع البرازيل في 1994، لقب البطولة مرتين الأولى مع الكويت في 1980 والثانية مع السعودية في 1988 وهو المدرب الوحيد الذي أحرز لقبين. وبإمكان الإيطالي البرتو زاكيروني مدرب الإمارات معادلة هذا الرقم في نسخة 2019 بعد أن سبق له قيادة اليابان للفوز في 2011.

* يحتفظ علي دائي رأس حربة منتخب إيران بالرقم القياسي لعدد الأهداف في بطولة واحدة برصيد ثمانية أهداف في نسخة 1996 نصفها سكن شباك كوريا الجنوبية في فوز إيران الساحق 6-2 في دور الثمانية. كما يحمل دائي الرقم القياسي لإجمالي عدد الأهداف في تاريخ البطولة برصيد 14 هدفًا.

* ظلت البطولة تقام مرة كل أربع سنوات حتى 2004 حين قرر الاتحاد القاري للعبة تغيير توقيتها لتجنب حدوث تضارب مع دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وبطولة أوروبا.

* كانت النسخة التالية من البطولة باستضافة مشتركة بين تايلاند وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا في 2007 وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي يمنح فيها حق الاستضافة لأكثر من دولة. ووصف محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في حينها هذا القرار بأنه كان “خاطئًا”.

* انضمت أستراليا للاتحاد الآسيوي بعد كأس العالم 2006، وأحرزت اللقب لأول مرة في البطولة التي استضافتها على أرضها في 2015.

* تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24 فريقًا في نسخة 2019. وفي هذه النسخة ستشارك منتخبات قرغيزستان والفلبين واليمن لأول مرة.

* تستضيف الإمارات البطولة للمرة الثانية بعد تفوقها على إيران في عروض الاستضافة.

* ستقام مباريات البطولة على ثمانية ملاعب، استاد مدينة زايد الرياضية، واستاد محمد بن زايد، واستاد آل نهيان في أبوظبي، واستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم، واستاد آل مكتوم في دبي، واستاد هزاع بن زايد، واستاد خليفة بن زايد في العين، بالإضافة لملعب الشارقة.

* سيستضيف ملعب مدينة زايد الرياضية، الذي أنشئ في 1980 ويسع 45 ألف متفرج، ثماني مباريات منها المباراة الافتتاحية في الخامس من يناير كانون الثاني بين الإمارات والبحرين، وأيضًا المباراة النهائية للبطولة.

* سيشارك المنتخب الفائز باللقب في كأس العالم للقارات 2021.

وفيما يأتي سجل الفائزين بلقب كأس آسيا لكرة القدم:

2015 أستراليا

2011 اليابان

2007 العراق

2004 اليابان

2000 اليابان

1996 السعودية

1992 اليابان

1988 السعودية

1984 السعودية

1980 الكويت

1976 إيران

1972 إيران

1968 إيران

1964 إسرائيل

1960 كوريا الجنوبية

1956 كوريا الجنوبية