ماجد النفيعي يكشف تفاصيل تدخله لإيقاف انتقال عمر السومة من الأهلي لنادي النصر (فيديو)

كشف ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي السابق، على أنه من تسبب في تعطيل صفقة انتقال اللاعب السوري عمر السومة إلى النصر خلال فترة رئاسته للراقي.

وتحدث النفيعي لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “قبل أن أتولى إدارة الأهلي، كان انتقال عمر السومة محسومًا إلى النصر، وأنا من أوقف هذا الانتقال”.

وأضاف: “السومة لاعب أهلاوي حبًّا وميولًا.. واجتمعت معه عندما توليت رئاسة النادي وتحدث لي عن المشاكل الخاصة به في النادي وساهمت في حلها وبعد الاجتماع بيومين جدد عقده مع النادي”.

وتابع النفيعي: “لم يصلني خطاب رسمي من إدارة الهلال يطلب خدمات مهند عسيري”.

بتال القوس في سؤال لـ ماجد النفيعي : للتاريخ قبل ان تتولى رئاسة الاهلي كان عمر السومة سيغادر الى النصر ولكن أنت أوقفت الصفقة؟ .. والنفيعي يجيب : نعم "فديو للحوار كاملا الخاص بعمر السومة"#في_المرمى pic.twitter.com/0Z6MJPdLoa — العربية – في المرمى (@FilMarma) January 1, 2019

وكشف النفيعي أنه تلقى عروضًا شفهية من أندية سعودية لطلب لاعبين محليين، كما أنهم قدموا عروضًا للاعبين آخرين.

وأشار النفيعي إلى أنه سيظل داعمًا للفريق في الفترة المقبلة، وقال: “الفريق ما زال منافسًا، وهو قاعدة من قواعد الكرة السعودية”.

ووجَّه رسالة لجمهور الأهلي، وقال: “الأهلاويون أكرموني بمحبة لا توصف. حزين أن النتائج لم تكن إيجابية”.

وتقدم النفيعي، مؤخرًا باستقالته من رئاسة النادي، ليتم تعيين عبدالله بترجي بدلًا منه، بشكل رسمي.