تقارير.. نادي الهلال السعودي يقترب من ضم المدافع الأسترالي ميلوس ديجينيك

كشف تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي اجتمعت في دبي، مساء اليوم الثلاثاء، مع وكيل أعمال المدافع الدولي الأسترالي ميلوس ديجينيك، مدافع سرفينا زفيزدا الصربي.

وأشارت صحيفة “الرياضية”، إلى أن الهلال يسعى إلى ضم اللاعب خلال الفترة الشتوية الحالية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الاتفاق بعد انتهاء مشوار المنتخب الأسترالي في كأس آسيا.

ويبحث النادي السعودي التوقيع مع مدافع آسيوي خلال سوق الانتقالات الشتوية لتوفير طلبات المدرب البرتغالي خورخي جيسوس.

ويُجيد ديجينيك اللعب في مركزي قلب الدفاع المحور، وهو الأمر الذي يحتاجه “الزعيم” خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا.