نادي الهلال السعودي يوافق على إعارة اليامي وفلاته للأهلي مقابل مهند عسيري

قالت تقارير صحفية سعودية إن نادي الهلال السعودي وافق على إعارة نجميه عبدالرحمن اليامي ومهند فلاته للنادي الأهلي، مقابل الحصول على خدمات مهند عسيري مهاجم الراقي.
وبحسب صحيفة الرياضية فإن الهلال أرسل موافقته للنادي الأهلي الذي سيحدد موقفه النهائي، بعد عودة الفريق من الإجازات.
كانت مفاوضات قد بدأت بين الأهلي والهلال إبان تواجد ماجد النفيعي رئيسًا للنادي الأهلي.
وسينتظر الأهلي استطلاع رأي المدرب جويدي مجددًا، في وجود عبدالله بترجي رئيس النادي الحالي.
ويرغب الأهلي في التخلص من مهند عسيري رأس حربة الفريق بسبب مشاكله مؤخرًا مع المدرب غويدي، التي تكررت أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة، بخلاف قلة مشاركاته.