الإيفواري سيكو سانوغو يصل جدة للانضمام لتدريبات نادي الاتحاد السعودي

وصل الإيفواري سيكو سانوغو جدة، اليوم الثلاثاء، لتوقيع عقده الرسمي مع نادي الاتحاد السعودي، الذي يمتد نحو ثلاثة مواسم ونصف الموسم تمهيدًا لانضمامه إلى تدريبات الفريق.

وكانت إدارة الاتحاد أعلنت أمس، إنهاء ارتباطها مع البرازيلي وندرسون فيريرا “فالديفيا” لاعب الوسط بتوقيع مخالصة مالية، وأفادت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد محاولات لتسويق عقده، لكن لم يُكتَب لها النجاح.

???????? المحترف الإيفواري سيكو سانوغو يصل إلى جدة تمهيداً لانضمامه لتدريبات الفريق الكروي الأول#الاتحاد pic.twitter.com/46OaJ8TjoG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 1, 2019

وينتظر أن توقّع إدارة الاتحاد مخالصة مالية مع الصربي ألكساندر بيزيتش محترف الفريق خلال اليومين المقبلين.

وأشار النادي في بيانه، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفي لتقديم اللاعب، غدًا الأربعاء، في مقر النادي.