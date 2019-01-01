ميدو يقترب من الاستمرار في منصب المدير الفني لنادي الوحدة السعودي

عرض نادي الوحدة السعودي، على أحمد حسام ميدو، المدير الفني المؤقت للفريق، أن يتولى منصب المستشار الفني في النادي أوأن يستمر في القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية: “مجلس إدارة الفريق السعودي، يرغب في استمراري بالقيادة الفنية للفريق، بعد الفوز الذي حققه الفريق على أهلي جدة في آخر مباراة”.

وأضاف ميدو: “طلبت من إدارة الفريق منحي مهلة 48 ساعة من أجل إبلاغهم بقراري الأخير سواء بالاستمرار أو بالاكتفاء بمنصب المستشار الفني للفريق”.

وتابع: “أميل بشدة للموافقة على عرض نادي الوحدة، لرغبتي في الاستمرار بالدوري السعودي، الذي يضم أفضل مدربين في العالم”.

وكان نادي الوحدة قد نجح في ضم كابونغو كاسونغو، مهاجم الزمالك، على سبيل الإعارة بداية من الشهر الحالي وحتى نهاية الموسم مقابل 8 ملايين جنيه، بطلب من ميدو من أجل تدعيم خط هجوم الفريق.