ميدو: مباراة الوحدة المقبلة ضد الأهلي الأخيرة لي كمدرب للفريق

أعلن أحمد حسام “ميدو“، المدير الفني المؤقت لفريق الوحدة السعودي، أن مواجهة الأهلي المقبلة ستكون الأخيرة له على منصب المدير الفني.

وأوضح ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مباراة الأهلي والمقرر لها الجمعة المقبل ستكون الأخيرة له كمدير فني للفريق.

وأضاف: “نعد جماهير الوحدة بأن يظهر الفريق -إن شاء الله- بشكل مختلف بعد تعاهد الجميع داخل النادي بالقتال من أجل إخراج الفريق من سلسلة الهزائم التي مرَّ بها والعودة بالفريق إلى مكانه الطبيعي”.

أعلن ان مباراة الاهلي القادمة ستكون اخر مباراة لي مع الفريق كمدير فني مهما كانت النتيجة ونعد جماهير الوحدة بأن يظهر الفريق ان شاء الله بشكل مختلف بعد تعاهد الجميع داخل النادي بالقتال من اجل اخراج الفريق من سلسلة الهزائم التي مر بها والعودة بالفريق الى مكانه الطبيعي.. — Mido (@midoahm) December 26, 2018

وكان الوحدة تلقى خسارة قاسية من منافسه الفيصيلي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد في مباراة كانت الأولى لميدو على منصب المدير الفني.

وتابع: “سأستمر في منصبي كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم، وخلال أسبوعين سيتم تسليم تقرير فني عن الفريق الأول وكل ما يحتاجه النادي لتطوير قطاع كرة القدم للمدير الفني الجديد ومجلس إدارة النادي، وسيتم وضع خطة مستقبلية لتطوير قطاع كرة القدم على أن يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن”.

كنت في مهمة محددة وهي تحضير الفريق فنيا وبدنيا وذهنيا بأفضل شكل ممكن للمدير الفني القادم ثم العودة لمهمتي الأساسية المتفق عليها مع معالي المستشار @Turki_alalshikh ومجلس ادارة النادي وهي تطوير قطاع كرة القدم بنادي الوحدة الفريق الأول والفئات السنية من خلا منصبي كمستشار فني للنادي — Mido (@midoahm) December 26, 2018

وواصل: “كنت في مهمة محددة وهي تحضير الفريق فنيًّا وبدنيًّا وذهنيًّا بأفضل شكل ممكن للمدير الفني القادم ثم العودة لمهمتي الأساسية المتفق عليها مع معالي المستشار تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي وهي تطوير قطاع كرة القدم بنادي الوحدة الفريق الأول والفئات السنية من خلال منصبي كمستشار فني للنادي”.

وأتم: “قبلت مهمة تولي مسؤولية الإدارة الفنية المؤقتة للفريق الأول لنادي الوحدة رغم صعوبتها لاعتزازي بأهل مكة وتقديرًا لهم ثم تقديرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي”.

قبلت مهمة تولي مسؤولية الإدارة الفنية المؤقتة للفريق الأول لنادي الوحدة رغم صعوبتها لاعتزازي بأهل مكة وتقديرا لهم ثم تقديرا لمعالي المستشار @Turki_alalshikh ومجلس ادارة النادي..يتبع — Mido (@midoahm) December 26, 2018

فريق الوحدة يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة جمعها من 14 مباراة في الدوري السعودي.