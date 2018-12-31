مباراة السعودية وكوريا الجنوبية.. كي سونغ يوينغ يهدر ركلة جزاء (فيديو)

فشل المنتخب الكوري الجنوبي في افتتاح التسجيل في مباراته مع منتخب السعودية، في المباراة التي جمعتهما، استعدادًا لكأس الأمم الآسيوية 2019.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد تدخل من محمد العويس على أحد مهاجمي المنتخب الكوري.

وتقدم كي سونغ يوينغ لتسديد ضربة الجزاء، لكنه سددها في القائم الأيمن في الدقيقة 81.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس الأمم الآسيوية ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية وقطر ولبنان، ويفتتح مشواره في البطولة يوم 18 يناير.

ويسعى الأخضر بقيادة مدربه الأرجنتيني/ الإسباني، خوان أنتونيو بيتزي، للعودة إلى منصات التتويج، إذ يعود آخر فوز له بالبطولة الآسيوية إلى العام 1996، علمًا أنه حقق اللقب 3 مرات، في حين حقق المنتخب الياباني الرقم القياسي في البطولة برصيد 4 ألقاب.

وتقام البطولة في الإمارات بين 5 يناير والأول من فبراير 2019.