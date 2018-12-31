استعدادًا لكأس آسيا 2019.. المنتخب السعودي يتعادل مع منافسه الكوري الجنوبي (فيديو)

تعادل المنتخب السعودي سلبيًا مع منافسه الكوري الجنوبي، الإثنين، ضمن استعداداتهما لكأس الأمم الآسيوية 2019.

وفشل لاعبو المنتخبين في استغلال كافة الفرص التي أُتيحت لهم، وأضاع المنتخب الكوري ركلة جزاء، سددها كي سونغ يوينغ في القائم الأيمن، في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة سلبية.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس الأمم الآسيوية ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية وقطر ولبنان، ويفتتح مشواره في البطولة يوم 18 يناير.

ويسعى الأخضر بقيادة مدربه الأرجنتيني/ الإسباني، خوان أنتونيو بيتزي، للعودة إلى منصات التتويج، إذ يعود آخر فوز له بالبطولة الآسيوية إلى العام 1996، علمًا أنه حقق اللقب 3 مرات، في حين حقق المنتخب الياباني الرقم القياسي في البطولة برصيد 4 ألقاب.

وتقام البطولة في الإمارات بين 5 يناير والأول من فبراير 2019.

وخاض المنتخب السعودي منذ سبتمبر الماضي 3 مباريات دولية ودية، تعادل 1/1 مع الأردن، و2/2 مع بوليفيا، وفاز 1/0 على اليمن.