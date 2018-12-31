وجهه متورم بشدة.. علي النمر يطمئن جمهوره بعد إصابته الخطيرة في مباراة الوحدة والأهلي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث فيديو للاعب نادي الوحدة السعودي علي النمر، في المستشفى، حيث تعرض لإصابة قوية في وجهه خلال مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري السعودي، يوم الجمعة.

علي النمر تعرض للإصابة بثلاثة كسور في الوجه، بالإضافة إلى كسر في إحدى أسنانه، خلال مباراة الأهلي، بعد تدخل عنيف بالمرفق من باولو دياز، مدافع الأهلي، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات.

وظهر في الفيديو المتداول آثار الإصابة على وجه اللاعب، الذي ظهر متورمًا بشدة، حيث أكد في الفيديو أنه بخير وصحته جيدة.

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دعواتكم ل علي النمر ????❤️

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ملامحه تغيرت وانتم الى الان صامتين ولا في اي قرار ضد المصارع دياز .. @saudiFF

.#الوحدة pic.twitter.com/yYDVPfDYFG — دكوو (@Alwehda3) December 31, 2018

وكان نادي الوحدة نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة، جاء فيها الآتي: “ما زال الكابتن علي النمر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يخضع للرعاية الطبية في أحد المستشفيات بمدينة جدة، حيث من المتوقع أن يجري عملية جراحية لعلاج كسور الوجه، غدًا الثلاثاء، حال زوال الأعراض المصاحبة للإصابة”.

وكان الوحدة قد حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.