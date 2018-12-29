إصابة علي النمر لاعب الوحدة بـ3 كسور في الوجه وكسر بإحدى أسنانه

كشفت الفحوصات الطبية التي أُجريت للاعب علي النمر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة، عن إصابة اللاعب بثلاثة كسور في الوجه وكسر في إحدى أسنانه.

وبحسب حساب نادي الوحدة على “تويتر” تم على الفور نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات المتخصصة في جدة، وذلك بعد توجيه رئيس النادي حاتم خيمي بذلك.

وكان اللاعب قد نُقل خارج الملعب بسيارة إسعاف بعدما تعرَّض لإصابة في وجهه إثر احتكاك قوي مع دياز لاعب الأهلي.

وحقق الوحدة الفوز على الأهلي بهدفين لهدف واحد.

وعلَّق الإعلامي معن القويعي على التحام دياز لاعب الأهلي بعلي النمر:”كوع متعمد أُصيب فيه لاعب الوحدة علي النمر، و سالت الدماء من وجهه، و دخل في غيبوبة، وخرج من الملعب مباشرة بسيارة إسعاف، وآخرتها كارت أصفر على محترف الأهلي”.

“لجنة الانضباط والأخلاق، هذه لقطة واضحة على طاولتكم”.

وتجاوز حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة العارض الصحي الذي تعرَّض له نهاية اللقاء، وهو الآن بصحة جيدة، وسيغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة.

وكان خيمي قد تعرَّض للإغماء عقب تسجيل الوحدة هدف الفوز.

وقال خيمي إن الضغط، والمسؤولية، وحب النادي، هي أسباب الموقف الصعب الذي تعرَّض له، وطلب من جماهير الوحدة مساعدته على قرار الرحيل عن النادي.

#حاتم_خيمي رئيس نادي #الوحدة في اتصال هاتفي لبرنامج “كورة” يُطمئن جماهير كرة القدم على صحته، ويؤكد أن الضغط والمسؤولية وحب النادي هي أسباب الموقف الصعب الذي تعرض له ويطلب من جماهير #الوحدة أن تساعده على قرار الرحيل عن النادي !#كورة_روتانا #الأهلي_الوحدة pic.twitter.com/tMtR5yuo2v — برنامج كورة (@korarotana) December 28, 2018