حقيقة مفاوضات الزمالك مع غوميز هداف نادي الهلال السعودي

قالت تقارير صحافية مصرية، إن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي.

وبحسب الإعلامي المصري كريم حسن شحاته، يرغب الزمالك في ضم اللاعب بطلب من كريستيان غروس المدير الفني للفريق.

ويبحث الزمالك عن مهاجم لدعم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويتصدر غوميز هدافي الدوري السعودي بـ12 هدفًا بعد مرور 15 جولة.

وحسم نادي الهلال السعودي صفقة غوميز الصيف الماضي مقابل 12.5 مليون يورو.

وقالت مصادر بنادي الزمالك، إنه لا صحة للدخول في مفاوضات مع غوميز من الأساس.

ويصعب على نادي الزمالك دفع هذا الرقم لضم اللاعب، بخلاف أن الهلال لا ينوي الاستغناء عن مهاجمه الأبرز هذا الموسم.