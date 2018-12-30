نادي الهلال ينتزع نقطة قاتلة من التعاون ويستمر على قمة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

انتزع نادي الهلال، تعادلًا قاتلًا من مضيفه التعاون، بهدفين لكل منهما، في الجولة الخامسة عشرة للدوري السعودي لكرة القدم.

أنهى الهلال الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الفنزويلي جيلمين ريفاس في الدقيقة 34.

وردّ التعاون بثنائية عن طريق لاعب الرأس الأخضر هيلدون أوجوستو من ضربة جزاء وعبدالفتاح آدم، في الدقيقتين 58 و64.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز التعاون، جاء التعادل القاتل للهلال في الدقيقة 96 عبر الإسباني البرتو بوتيا.

بذلك، ارتفع رصيد الهلال إلى 36 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد التعاون إلى 25 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز فريق الرائد على مضيفه أحد بهدف نظيف، أحرزه صالح الشهري من ضربة جزاء في الدقيقة 54.

وارتفع رصيد الرائد إلى 21 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.