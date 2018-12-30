أهداف مباراة الهلال والتعاون.. “2/2” (فيديو)

أهداف مباراة الهلال والتعاون.. “2/2” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم ريفاس لاعب نادي الهلال بهدف خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقابل ريفاس عرضية زميله برأسية قوية، وأحرز هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

وتعادل هيلدون راموس للتعاون في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، وأضاف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 63.

ونجح ألبرتو بوتيا في إدارك هدف التعادل للهلال في الدقيقة 96 قبيل انطلاق صافرة الحكم، بعد رأسية قوية.

ويدخل الهلال لقاء الأحد منتشيًا بتحقيق فوز مهم أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 4/3، ووصوله للنقطة 35، بينما “سكري القصيم” يُعاني من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة إثر سقوطه في مباراتين متتاليتين أمام الرائد والقادسية، واحتلاله المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء صراعًا خاصًّا بين البرتغالي جورجي جيسوس ومواطنه بيدرو إيمانويل، اللذين يقودان الدفة التدريبية للهلال والتعاون.

ويعيش التعاون أفضل أوقاته في بطولة الدوري حتى الآن، ويحتل الفريق حاليًّا المركز الرابع برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 12 مباراة، حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما كانت الخسارة حاضرة في مواجهتين.

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