أهداف مباراة الهلال والتعاون.. “2/2” (فيديو)

تقدم ريفاس لاعب نادي الهلال بهدف خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقابل ريفاس عرضية زميله برأسية قوية، وأحرز هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب ريفاس في الدقيقة 34

التعاون 0 : 1 الهلال#التعاون_الهلال #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/fdspf1UCnu — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

وتعادل هيلدون راموس للتعاون في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، وأضاف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 63.

الهدف الاول لنادي التعاون سجله اللاعب هيلدون في الدقيقة 57

التعاون 1 : 1 الهلال#التعاون_الهلال #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/nWjdddUrbY — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

الهدف الثاني لنادي التعاون سجله اللاعب عبدالفتاح ادم في الدقيقة 64

التعاون 2 : 1 الهلال#التعاون_الهلال #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/rsLojNn2FT — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

ونجح ألبرتو بوتيا في إدارك هدف التعادل للهلال في الدقيقة 96 قبيل انطلاق صافرة الحكم، بعد رأسية قوية.

الهدف الثاني لنادي الهلال سجله اللاعب بوتيا في الدقيقة 90+6

التعاون 2 : 2 الهلال#التعاون_الهلال #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/cFrmC5r4ip — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

ويدخل الهلال لقاء الأحد منتشيًا بتحقيق فوز مهم أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 4/3، ووصوله للنقطة 35، بينما “سكري القصيم” يُعاني من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة إثر سقوطه في مباراتين متتاليتين أمام الرائد والقادسية، واحتلاله المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء صراعًا خاصًّا بين البرتغالي جورجي جيسوس ومواطنه بيدرو إيمانويل، اللذين يقودان الدفة التدريبية للهلال والتعاون.

ويعيش التعاون أفضل أوقاته في بطولة الدوري حتى الآن، ويحتل الفريق حاليًّا المركز الرابع برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 12 مباراة، حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما كانت الخسارة حاضرة في مواجهتين.