القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون اليوم في الدوري السعودي

يسعى نادي الهلال، المتصدر، إلى الاستفادة من تعثر النصر، صاحب الوصافة، عندما يواجه التعاون، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أما التعاون فسيقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية إما بالتعادل أو بالفوز؛ خاصة بعد خسارته في الجولة التاسعة أمام نادي الرائد بثنائية مقابل هدف.

ويدخل الهلال لقاء الأحد منتشيًا بتحقيق فوز مهم أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 4/3، ووصوله للنقطة 35، بينما “سكري القصيم” يُعاني من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة إثر سقوطه في مباراتين متتاليتين أمام الرائد والقادسية، واحتلاله المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء صراعًا خاصًّا بين البرتغالي جورجي جيسوس ومواطنه بيدرو إيمانويل، اللذين يقودان الدفة التدريبية للهلال والتعاون.

ويعيش التعاون أفضل أوقاته في بطولة الدوري حتى الآن، ويحتل الفريق حاليًّا المركز الرابع برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 12 مباراة، حقق 7 انتصارات وثلاث تعادلات، بينما كانت الخسارة حاضرة في مواجهتين.

تتواصل غداً منافسات الجولة الخامسة عشر من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان للمحترفين .. عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/eEVLRPLglZ — دوري بلس (@dawriplusksa) December 29, 2018

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام المباراة اليوم الأحد، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة الهلال والتعاون على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD، بصوت مشاري القرني وأحمد النفيسة.